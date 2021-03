Gold: Der Weg ist nun eindeutig

Nicht nur Technologiewerte brechen unter der Last steigender Zinsen ein, auch Gold kann sich dem Abwärtssog nicht entziehen und verlor seit Jahresanfang gut neun Prozent an Wert. Beunruhigender ist noch eine andere Entwicklung, mit diesem Schritt wurde nämlich eine fünfwellige Impulswelle komplettiert, die mittelfristig bärische Auswirkungen auf den Goldpreis nehmen dürfte.

Bereits seit Oktober steigt die Zinskurve zehnjähriger Staatsanleihen in den USA merklich an, der Goldpreis geriet zwar schon etwas früher unter Druck, versuchte sich bis dahin allerdings um 1.862 US-Dollar zu stabilisieren. Dieses Unterfangen misslang, stattdessen rutschte das Edelmetall Ende 2020 noch einmal ab und vollzog damit eine dreiwellige Konsolidierungsbewegung. Die merklich anziehenden Zinsen gaben dem Metall den Rest und schickten es in den letzten Wochen wieder talwärts, womit nun eine fünfwellige Impulswelle vorliegt. Derartige Ereignisse haben mittelfristig bärische Auswirkungen und könnten den Goldpreis in diesem Jahr noch ein deutliches Stück weit tiefer drücken. Kurzfristig allerdings könnte sich schon bald eine mehrwöchige Erholungsbewegung durchsetzen.

Wichtiger Support naht

Eine wichtige und auf kurze Sicht potenzielle Trendwendemarke befindet sich um 1.703 US-Dollar, von diesem Niveau aus könnte es in wenigen Tagen wieder aufwärtsgehen, Ziele wären im Bereich der Dezembertiefs um 1.765 US-Dollar zu suchen, die maximale Ausdehnung dürfte jedoch nicht höher als 1.800 US-Dollar aufwärts reichen. Spätestens ab 1.862 US-Dollar sollten wieder größere Rücksetzer anstehen, als übergeordnetes Ziel nach heutiger Sachkenntnis ist das Preisniveau von 1.565 US-Dollar zu nennen. An dieser Stelle könnte ein Short-Investment beispielsweise über das Mini Future Short WKN MA4W2J zum Einsatz kommen. Eine echte Überraschung würde dagegen ein Kurssprung mindestens über 1.920 US-Dollar darstellen.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.731 // 1.750 // 1.765 // 1.816 Unterstützungen: 1.702 // 1.670 // 1.661 // 1.627

Fazit

Für ein Short-Investment ist es derzeit schon zu spät, aller Wahrscheinlichkeit nach wird sich demnächst eine Erholungsbewegung einstellen. Genau auf dem Hochpunkt käme aber ein short auf den Gold-Future infrage, dies kann dann über das Mini Future Short WKN MA4W2J realisiert werden. Die übergeordnete Zielzone auf Sicht der nächsten Monate ist um 1.565 US-Dollar zu suchen. Daraus ergibt sich vom aktuellen Kursniveau aus eine Renditechance von 60 Prozent, der Wert des Scheins dürfte sich entsprechend um 25,39 Euro bewegen. Wer möchte, kann alternativ ein kurzfristiges Long-Investment mit den genannten Zielen eingehen.

Strategie für fallende Kurse WKN: MA4W2J

Typ: Mini-Future Short akt. Kurs: 20,53 - 20,57 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 1.963,4459 US-Dollar

Basiswert: Gold-Future KO-Schwelle: 1.906,40 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1.715,02 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 32,92 Euro Hebel: 8,4

Kurschance: + 60 Prozent Quelle: Morgan Stanley

