Gold: Warten auf den Zweitrundeneffekt

Seit Mitte Februar bewegt sich Gold unter großen Schwankungen mehr oderweniger seitwärts. Die Anleger warten auf neue Impulse, inden Blickpunkt könnte bald der Zweitrundeneffekt kommen. Der Goldpreiswird stark beeinflusst vom Realzins und bewegt sich damit imSpannungsfeld zwischen der Zentralbankpolitik und der Inflation. In denUSA haben sich zuletzt die Anzeichen verdichtet, dass die FED im Juniden Leitzins erneut anheben könnte. Damit würde weiter eine Politik dermoderaten Straffung verfolgt. Und auch in Europa könnte diegeldpolitische Wende anstehen.Medienberichten zufolge will die EZB die Märkte ab dem Juli langsam aufein Auslaufen des Anleihenkaufprogramms einstimmen. Die ersteZinserhöhung soll aber wohl nicht vor Ende 2018 kommen. SteigendeLeitzinsen – zumindest perspektivisch – sind schlecht für das zinsloseGold. Es sei, denn die Zentralbanken agieren zu vorsichtig, und dieInflation galoppiert davon. Dann wäre Gold wieder als Wertabsicherunggefragt. In den letzten zwölf Monaten hat die Inflationsrate in den USAund in der Eurozone deutlich zulegt und im Februar ein vorläufiges Peakbei 2,7 bzw. 2,0 Prozent erreicht, seitdem geht es wieder abwärts. Einegroße Rolle spielt dabei die Erholung der Ölpreise, dieser Effekt läuftlangsam aus. Jetzt wird es entscheidend sein, ob es zuZweitrundeneffekten kommt, ob also die Arbeitnehmer angesichts einesinsgesamt hohen Beschäftigungsniveaus vor dem Hintergrund dergestiegenen Inflation auch höhere Lohnforderungen stellen, die dannwiederum die Unternehmen zu Preisanhebungen verleiten könnte. DiesesSzenario ist der Albtraum der Zentralbanken und eine große Chance fürden Goldpreis. Es wird allerdings noch etwas dauern, bis sich zeigt, obdie Lohnforderungen jetzt auf eine höhere Dynamik zusteuern.