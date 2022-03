Gold: Volatil nach oben gerichtet

Gold (Monatschart): Der Aufwärtstrend könnte sich langfristig fortsetzen.

Liebe Leserinnen und Leser,

zum Wochenschluss hin ein Blick auf die Edelmetalle – es geht also erneut um die …

…Rohstoffe! Interessant am Freitag: die Preisentwicklung bei Gold. Dieses Edelmetall machte zuletzt mit einer beeindruckenden Schwankungsfreudigkeit auf sich aufmerksam – Zeit für eine (längerfristige) Analyse!

Zum Hintergrund. Der Krieg in der Ukraine schickte den Gold-Preis in der Vorwoche bis auf ~2070 USD nach oben: Anleger sehnen sich in unsicheren Zeiten nach sicheren Assets. Der Gold-Preis am Freitag, 18. März 2022 im Abendhandel: 1929 USD (-0,7%) je Feinunze.

Die Ausgangslage. Mit einem Vorwochenhoch ~2070 USD notierte der Gold-Preis wieder so hoch, wie letztmalig vor 19 Monaten – damals wurde im August 2020 im Bereich ~2075 USD ein Allzeithoch markiert. Oben abgebildet: Der Monatschart. Gerade der Blick auf den Monatschart kann sehr interessant sein. Dieser nämlich offenbart das übergeordnete Trendverhalten eines Basiswertes, und das nicht selten über mehrere Jahre hinweg. Denn beim Monatschart basiert die Betrachtungsweise auf monatlichen Kursdaten. Im Falle von Kerzencharts, wie oben dargestellt, bildet jede Kerze (engl.: „Candle“) das Kursverhalten eines Handelsmonats ab: Monatseröffnungs- und -schlusskurs; Monatshoch und -tief. Das letzte Candle im obigen Chartbild bildet die Gold-Preisentwicklung bis zum 18. März – beginnend von Monatsbeginn an – ab.

Die Prognose. Der langfristige Aufwärtstrend zeigt nach oben. Ein langfristiger Abwärtstrend wurde im Vormonat mit einer kräftigen Impulsbewegung gen Norden durchstoßen. Der MA(200) dreht aufwärts und verstärkt den Support im Bereich ~1800 USD. Damit stimmt die Ausgangslage beim Gold-Preis, im längerfristigen Kontext betrachtet, grundsätzlich positiv.

Was das kurzfristige Bild anbelangt, und damit auch das Timing im Falle potenzieller Einstiegssignale, so gebe ich hierzu regelmäßig im Optionsscheine Expert Trader© detaillierten Einblick.

Soweit für den heutigen Freitag mit dem langfristigen Gold-Ausblick – ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende – bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

---

Haftungsausschluss: Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Stockstreet GmbH gestattet. Wenn Sie den Newsletter hin und wieder oder regelmäßig auf Ihrer Internetpräsenz veröffentlichen wollen, schreiben Sie an info@stockstreet.de

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Wertpapierhandelsgesetz zu den besprochenen Wertpapieren: Wir weisen Sie darauf hin, dass die Redakteure und Mitarbeiter der Stockstreet GmbH jederzeit eigene Positionen in den vorgestellten Wertpapieren eingehen und diese auch wieder veräußern können. Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass die Stockstreet GmbH oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft und Morgan Stanley plc. eingegangen ist.

Desweiteren gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf unserer Webseite