Gold: Virus-Angst

Gold Future steigt wieder deutlich

von Maciej Gaj - 27.01.2020, 07:05 Uhr

Nachdem vor einigen Wochen in China ein neuartiges Virus aufgetaucht ist und sich rasant ausgebreitet, hat dies auf den asiatischen Märkten für spürbare Verunsicherung gesorgt. Der Hang Seng-Index gab in der Folge gut fünf Prozent nach. Gold wird zusehends als sicherer Hafen immer attraktiver und bereit sich offenbar auf eine Rallyefortsetzung vor.

Seit Ausbruch des Goldpreises über die markante Mehrfachhürde zwischen 1.346 und 1.366 US-Dollar an aus Anfang 2018 wird eine regelrechte Rallye abgespielt. Den Höhepunkt markierte das Edelmetall in 2019 bei 1.557 US-Dollar und schlitterte anschließend in eine erwartete Konsolidierung hinein. Gegen Jahresende wurde diese aber dynamisch auf der Oberseite aufgelöst und führte auf ein Rallyehoch von 1.611 US-Dollar zu Beginn des neuen Jahres aufwärts. Zwar wurde der Goldpreis kurzzeitig durch anziehende Aktienmärkte in den Bereich von 1.540 US-Dollar gedrückt, konnte sich aber im Zuge der Ängste am Corona-Virus an den weltweiten Börsen wieder deutlich erholen. Eine Anknüpfung an die aktuellen Jahreshochs erscheint auf kurzfristiger Basis sehr wahrscheinlich.

2.Rallyestufe könnte jetzt zünden

Die Gewinne beim Goldpreis beschleunigen sich wieder, aktuell attackiert das Edelmetall das Niveau von 1.580 US-Dollar, darüber wird einen Rücklauf zurück an die Jahreshöchststände von 1.611 US-Dollar äußerst wahrscheinlich und kann bereits für ein erstes Investment herangezogen werden. Übergeordnete Zielmarke stellt nach mittelfristiger Auswertung ein Goldpreis von 1.700 US-Dollar dar. Dabei könnte sich durchaus ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DF9QZ3 ausgestattet mit einem Hebel von knapp 37 auszahlen. Bei vollständiger Strategieumsetzung winkt eine Renditechance von satten 280 Prozent. Eine Verlustbegrenzung sollte zunächst allerdings nicht höher als 1.540 US-Dollargemessen am Basiswert angesetzt werden, da sich die Lage an den Märkten schnell wieder ändern kann. Weitere Unterstützungen findet der Goldpreis unterdessen bei 1.520, darunter bei 1.482 US-Dollar vor.

Gold Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.588 // 1.600// 1.611 // 1.631 Unterstützungen: 1.571 // 1.557 // 1.540 // 1.520

Fazit

Ein Direktinvestment kann bei der aktuellen Kursdynamik durchaus in Betracht gezogen werden. Ziele sind an den Jahreshochs, mittelfristig sogar bei rund 1.700 US-Dollar auszumachen. Als Anlagevehikel kann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DF9QZ3 zurückgegriffen werden. Die mögliche Renditechance bei vollständiger Umsetzung der mittelfristigen Strategie beträgt bis zu 280 Prozent, das Chancen-Risiko-Verhältnis (CRV) wurde mit 3,0 zu 1 berechnet. Orientierungshalber dürfte der Schein bei 14,72 Euro notieren, eine Verlustbegrenzung angesetzt unterhalb von 1.540 US-Dollar macht hingegen einen Ausstiegskuss von 0,21 Euro im Zertifikat erforderlich. Der Anlagehorizont dürfte jedoch einige Wochen bis Monate betragen, hier sollten Investoren genügend Geduld mitbringen.

Strategie für steigende Kurse WKN: DF9QZ3

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,84 - 3,86 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.529,40 US-Dollar

Basiswert: Gold (Troy Ounce) KO-Schwelle: 1.529,40 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1.579,13 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 14,72 Euro Hebel: 36,93

Kurschance: + 280 Prozent Quelle: Vontobel

