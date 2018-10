Gold, die Versicherung

Der jüngste Einbruch an den Welt-Aktienbörsen lockte die Gold-Fans hinterm Kamin hervor. Das Edelmetall ist eben eine Versicherung. Unternehmen mit Goldprojekten könnten ebenfalls dazu dienen

In der zweiten Oktoberwoche kam es weltweit zu schmerzlichen Rückschlägen an den Aktienbörsen. Oft wurden charttechnische Haltelinien gebrochen. Ein weiteres Abrutschen bis zum Jahreswechsel oder zumindest bis eine Jahresschlussrally beginnen könnte, ist daher möglich. Geopolitische Unsicherheiten, Verschuldungsorgien und Wachstumsängste standen dem Einbruch Pate.





Eine Anlageklasse, die sich diesem Abwärtssog entziehen konnte, ja sogar kräftig nach oben ging, ist Gold. Das Edelmetall gilt seit Jahrtausenden als werterhaltendes Vehikel, also als eine Absicherung in Krisen, in denen andere Anlageklassen an Wert verlieren und das Vertrauen in gängige Zahlungsmittel verloren geht. Gold legte daher von unter 1190 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) auf zwischenzeitlich mehr als 1220 Dollar zu.





Gold ist also wieder als Anlagealternative ins Blickfeld der Anleger gerutscht. Sobald die Fangemeinde wächst, dürfte die erhöhte Nachfrage den Goldpreis weiter nach oben hieven. Überproportional profitieren in so einem Umfeld in der Regel Unternehmen, die Goldprojekte bearbeiten. Risikowillige Investoren, die neben der Absicherung durch physisches Gold auch auf Kursanstiege spekulieren möchten, legen sich daher gute Goldaktien wie Steppe Gold und Bluestone Resources als Beimischung ins Depot.





Steppe Gold hat in der Mongolei zwei Goldprojekte, Altan Tsagaan Ovoo (ATO, 100 Prozent Eigentum) und Uudam Khundii (80 Prozent Eigentum). Wenn insbesondere die Wetterverhältnisse mitspielen, dann soll auf dem ATO-Projekt noch Ende 2018 das erste Gold produziert werden. Bis zu 382 Gramm Gold pro Tonne Gestein konnten hier ausgemacht werden.





Bluestone Resources dagegen bearbeitet in Guatemala sein zu 100 Prozent im Eigenbesitz befindliches Cerro Blanco Gold-Projekt. Fast eine Million Unzen Gold und mehr als drei Millionen Unzen Silber beträgt die Mineralressourcenschätzung. Zusätzlich gehört Bluestone Resources das Mita Geothermieprojekt, ebenfalls in Guatemala. Eine Lizenz zum Bau und zum Betrieb ist bereits vorhanden.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Steppe Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/steppe-gold-ltd.html) und von Bluestone Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/bluestone-resources-inc.html).





