Gold: Verschnaufpause hält an!

Der Goldpreis befindet sich aus Sicht der Markttechnik in einer seit Jahresbeginn gültigen Aufwärtsbewegung. Diese kennzeichnet sich durch höhere Hochs und höhere Tiefs! Am 11.04.17 konnte zudem die 200-Tage Linie (blau) nach oben überwunden werden, ein weiteres positives Signal. Nachdem der Kurs im Anschluß daran bis auf 1295,46 US Dollar klettern konnte, konsolidiert das Gold diese Bewegung in den letzten Handelstagen und steht heute zur Stunde bei 1285 USD. Den StopLoss für unsere Longposition belassen wir unverändert bei 1271,39 USD.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.