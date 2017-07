Gold: Unterstützung gebrochen

In den letzten Monaten war der Goldpreis charttechnisch in ein großes Dreieck gelaufen, unterstützt von einer ansteigenden Gerade vorheriger Hochs um 1235 US-Dollar. Zumal auch die 200-Tage-Linie aktuell bei 1232 US-Dollar verläuft, ergab sich hier für die Notierungen eine bedeutende Unterstützung, die nun allerdings unterschritten wurde. Anfang Juni rutschte der Goldpreis bis 1218 US-Dollar ab, woraus sich der tiefste Stand seit rund zwei Monaten ergab. Auch nach oben ging es für die Notierungen nicht mehr nachhaltig über eine fallende Gerade vorheriger Hochs hinaus, die sich derzeit um 1265 US-Dollar beschreiben lässt. Spätestens um 1296 US-Dollar war beim Anstieg Schluss. Zudem kann die 20-Tage-Linie bei momentan 1249 US-Dollar die Notierungen auf kurze Sicht richtungsweisend nach unten begleiten. Dort würde sich das nächste große Ziel am Tief von Dezember letzten Jahres bei 1123 US-Dollar befinden, wobei Etappen auf dem Weg nach unten bei 1229, 1202 und 1180 US-Dollar liegen könnten.

Gold (Tageschart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem Mini Future Short (WKN SC3LNY) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Goldpreis ausgehen, mit einem Hebel von 13,8 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt derzeit 5,2 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier über dem im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert bei 1240 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Short ergibt sich zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 6,57 Euro. Nach unten kann sich für einen fallenden Goldpreis ein Ziel um 1123 US-Dollar ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 6 zu 1.

Fallende Kurse Kennzahlen





WKN: SC3LNY

Akt. Kurs: 8,04 - 8,05 Euro

Basispreis: 1.314,77 US-Dollar



KO-Schwelle: 1.289,48 US-Dollar



Laufzeit: Open End





Typ: Mini Future Short



Emittent: Société Générale

Basiswert Gold

Kursziel: 16,88 Euro

Kurschance: 110 Prozent

Order über Börse Stuttgart





Bei einem Mini Future und Open End Turbo findet wegen der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich bei einem Future als Basiswert Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächsten Future ändern. Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.