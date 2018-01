Gold: Unsicherheit stützt Goldpreis

Zunehmende Unruhen im Nahen Osten und rückläufige Aktienmärkte im europäischen Raum sorgen bereits seit Mitte Dezember für eine merklich gesteigerte Nachfrage nach dem glänzenden Edelmetall. Für risikofreudige Anleger stellen wir ein Faktor-Zertifikat Long auf den Gold-Future vor.

Nach einem fast sechsjährigen Abwärtstrend und rückläufigen Kursnotierungen beim Goldpreis wurde die Abwärtsspirale gegen Ende 2015 offenbar beendet. Aber erst Mitte letzten Jahres konnte der Abwärtstrendkanal tatsächlich verlassen werden und führte auf ein erstes Zwischenhoch bei 1.357 US-Dollar aufwärts. So richtig in Fahrt kam der Trendwechsel aber noch nicht, zuletzt taten sich Investoren mit der Hürde von 1.300 US-Dollar schwer. Dieser Jahresauftakt lässt Käufer jedoch hoffen und macht wieder Long-Positionen wieder attraktiver. Denn die relative Stärke und eine gesteigerte Nachfrage könnten in den kommenden Wochen einen Preisaufschwung erleichtern. Nicht zuletzt wird die Nachfrage aber auch von politischen Faktoren hochgehalten, wodurch sich das Bild auch ganz schnell wieder ändern kann.

Langläufiges Investment

Ein Kursanstieg des Goldpreises an die Jahreshochs aus 2017 bei 1.357 US-Dollar könnte nun bevorstehen. Dazu sollte aber ein Wochenschlusskurs über dem Niveau von 1.300 US-Dollar etabliert werden, damit es zu weiteren Kapitalzuflüssen und folglich steigenden Notierungen kommt. Ein nachhaltiger Anstieg darüber kann schließlich weiteres Kurspotenzial bis an die Zwischenhochs aus 2016 bei 1.375 US-Dollar freisetzen und rechtfertigt hierdurch eine Long-Strategie. Mit einem Faktor-Zertifikat Long auf den Gold-Future (WKN VL51ZA) können mittelfristig orientierte wie risikofreudige Anleger, die von einem weiter steigenden Goldpreis ausgehen, mit einem Hebel von 8 überproportional profitieren. Bleiben hingegen die Notierungen per Wochenschlusskurs unter 1.300 US-Dollar stecken, so könnte dies ein Anzeichen für einen Fehlausbruch sein. Ein Wiedereintauchen in die vorherige Handelsspanne zwischen 1.200 und 1.300 US-Dollar sollte dann zwingend einkalkuliert werden. Im Zuge dessen wäre sogar ein Rückzug des Goldpreises an die Jahrestiefs aus 2016 bei 1.122 US-Dollar umsetzbar.

Gold-Future (Monatschart in US-Dollar) Tendenz:

Faktor-Zertifikat Long auf Gold Strategie für steigende Kurse WKN: VL51ZA Typ: Faktor akt. Kurs: 6,01/6,02 Euro Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 5,27 Euro Basiswert: Gold-Future akt. Kurs Basiswert: 1.291,00 US-Dollar Laufzeit: endlos Kursziel: 1.357,00 US-Dollar Faktor: 8,0 Kurschance: Order über Börse Stuttgart

