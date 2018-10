Gold – Unser Ziel fast erreicht!

Der Goldpreis kann zum Wochenauftakt unser Ziel von $1237 bis $1262 an der Unterseite, fast erreichen. Damit setzt Gold die in der Vorwoche begonnene Aufwärtsbewegung fort und bestätigt unsere primäre Erwartung. Wir geben dieser Bewegung innerhalb der Welle (iv) noch Raum, bis in den Bereich von $1262 vorzudringen. Warnen aber an dieser Stelle nochmals vor der Indikatorenlage! Welche sich stellenweise im RSI massiv überkauft zeigt! Zwar konnte diese sich mit der leichten Korrektur zum Wochenschluss, etwas erholen, dennoch bleiben wir auf sehr hohen Niveaus.

Will der Markt der Aufwärtsbewegung also gerecht werden, so muss die Bewegung in ihrer Impulsivität aufrechterhalten werden. Sonst droht hier rasches Ungemach. Primär müssen wir weiterhin aus dem Bereich von $1237 bis $1262 davon ausgehen, nochmals auf ein neues Tief auszuverkaufen. Wer hier Long ist, sollte in dem Bereich Gewinne sichern und sich dann erst einmal auf die Wartebank setzen, und warten, ob ein Ausbruch über $1262 gelingt. Sollte das der Fall sein, ergäbe sich die Chance, dass Gold sein Tief bereits ausgebaut hat. Im GLD gilt das gleiche Vorgehen. Hier wurde die Zielzone von $116 bis $117.36 bereits erreicht. Hier erheben wir zwar die primäre Erwartung, dass das Tief bereits hinterlegt ist. Jedoch stellt der Bereich dennoch eine massive Widerstandszone dar. Ohne ein Durchdringen, wir die Alternative, welche ebenfalls nochmals neue Tiefs vorsieht, nicht vom Chart nehmen.

