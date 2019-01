Gold/USD (spezial): Pattsituation mit „Golden Cross“

das „“ Gold gilt weltweit als dieschlechthin.In der Historie stieg der Goldpreis in Krisenzeiten oftmals relativ bis sehr stark an. Er sank dann wieder, wenn eine volkswirtschaftliche Krise abflaute.Die aktuell von der US-Fed ausgehendehat nun unmittelbaren Einfluss auf den Goldpreis. Auch in anderen Wirtschaftsräumen beginnen dienun allmählich wieder zu steigen.Diegehen zwar nur langsam nach oben, denn das Tempo der Leitzinsanhebungen in den USA ist moderat. Doch auch mit leicht steigenden Zinsen wird die Goldhaltung in Relation zu anderen Anlageklassen unattraktiver.hat sich der Goldpreis seit Dezember 2015 in Summe wieder nach oben entwickelt. Der damalige erfolgreiche Test einer wichtigenwar dafür die Basis.Aktuell befindet sich Gold wieder nahe eines wichtigen. BeiUS-Dollar war in den letzten Jahren oftmals die „Weggabelung“ für die weitereMarkttechnisch zeigt sich gerade eine hoch interessante. Zum einen generiert der Trendfolgeindikatorein Verkaufssignal, zum anderen dieein klassisches kurzfristiges Kaufsignal.Hinzu kommt noch das aktuelle „“. Die 38-Tage-Durchschnittslinie schneidet den 200-Tage-Durchschnitt aktuell von unten nach oben. Dies gilt gemeinhin als klassisches Kaufsignal.Allerdings sollte man nach Abwägung aller Rahmenbedingungen, ob die 1.307`er Hürde wirklich nachhaltig durchstoßen werden kann.

1.307 US-Dollar erweisen wieder mal als wichtiger Wegweiser

US-Dollar erweisen wieder mal als wichtiger Wegweiser „Golden Cross" sollte nicht überbewertet werden (!)

