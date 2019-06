Gold/USD (spezial): Come-Back oder Calm-Down (?) - Kaufsignal im Gold (!)

1.307 US-Dollar erwiesen wieder mal als wichtiger Wegweiser

US-Dollar erwiesen wieder mal als wichtiger Wegweiser Fokus liegt nun auf 1.366 US-Dollar

US-Dollar Kaufsignal bei Slow-Stochastik

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

das „gelbe Edelmetall“gilt weltweit als die Krisenwährung schlechthin. In der Historie stieg der Goldpreis in Krisenzeiten oftmals relativ bis sehr stark an. Er sank dann wieder, wenn eine volkswirtschaftliche Krise abflaute.Die aktuell von derausgehende Geldpolitik hat nun unmittelbaren Einfluss auf den Goldpreis. Die Wahrscheinlichkeit für einebeziffert sich auf rund 60 Prozent.Der Goldpreis seit Dezember 2015 in Summe wiederentwickelt. Der damalige erfolgreiche Test einer wichtigen Supportmarke war dafür die Basis. Es folgte ein nahezumit vielen Aufs und Abs.Aktuell befindet sich Gold wieder nahe einer wichtigen Marke. BeiUS-Dollar war in den letzten Jahren oftmals die „Weggabelung“ für die weitere kurz- bis mittelfristige Tendenz. Aktuell testet derdiese Marke schon wieder von unten..Dieist verhalten bis neutral einzustufen. Allerdings signalisiert die kurzfristigeein nahezu klassisches Kaufsignal. Damit kommt der „“ bei 1.366 enorme Bedeutung zu. Wie schon so oft in den letzten Monaten und Jahren...Sollte nun diese Woche alles „zusammenpassen“, dann könnte sich das Gold wieder genUS-Dollar orientieren. Dazu müsste allerdings dasder Slow-Stochastik anhalten und die US-Fed bereits übermorgen dieLetzteres ist allerdings. Daher liegt der erste Fokus auf derbei 1.366. Der zweite Blick gilt dann derbeiUS-Dollar.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/