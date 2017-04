Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

seit Jahresbeginn konnteknappzulegen. Derkonnte sich damit weiter etablieren.Um von einer endgültigen Trendumkehr zu sprechen, müssten aber sowohl dieals auch die(1.307 USD) durchstoßen werden. Die 200-Tage-Linie konnte bereits deutlich überhandelt werden.Dieundhat durch den Militärschlag der USA in Syrien sowie die avisiertensowie der anstehendenzugenommen. Eine rein panikartige „Flucht“ in Gold ist aberDiezeigen sich. Der Trendfolgeindikator. Solange nach unten dieaber nicht nachhaltig unterschritten werden, stehen dieDieistund zeugt davon, dass die(siehe Chartbild) eine herausfordernde Hürde werden wird. Dasdeckelt dann schon wieder beiUSD.Trotz der politischen Unabwägbarkeiten warnen sowohl das Obere Bollinger-Band und vor allem die charttechnische Dreiecksformation (1.307 USD) vor „blinder Investition“ in die vermeintliche Fluchtwährung. Der wirklich“.

Abwärtstrend verlassen

200-Tage-Linie überhandelt

überhandelt Deckelung bei 1.307 USD

Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/unsere-angebote/asset-management/technische-analyse.html