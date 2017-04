Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Abwärtstrend verlassen – 200-Tage-Linie im Test

im Test Deckelung bei 1.280 USD bis 1.307 USD (Dreieck)

nach demist der Goldpreis am Morgen mitUSD je Feinunze auf den höchsten Stand seit November 2016 gestiegen. Seit Jahresbeginn konntedamit knapp zehn Prozent zulegen.Der seit Dezember 2016 intaktekonnte sich damit weiter etablieren. Um von einer endgültigenzu sprechen, müssten aber sowohl die(1.307 USD) durchstoßen werden.Die 200-Tage-Linie konnte bereits heute überhandelt werden.Diehat durch den Militärschlag der USA in Syrien massiv zugenommen.Diezeigen sich. Der Trendfolgeindikatorsteigt an.Solange nach unten dieUSD aber nicht nachhaltig unterschritten werden, stehen die. Diezeugt davon, dass dieeine nicht allzu leichtewerden wird.Dasdeckelt dann schon wieder beiUSD.Gold wird aktuell stark nachgefragt. Aber Vorsicht: Trotz der militärischen Aktionen und Unabwägbarkeiten warnen sowohl das Obere Bollinger-Band als auch besagte Dreiecksformation (1.307 USD) vor „“ in die vermeintliche Fluchtwährung. Eins steht außer Frage: Gold ist und bleibtAber übereilter AktionismusBesuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/unsere-angebote/asset-management/technische-analyse.html