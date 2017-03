Gold/USD & Edelmetalle: Fokus auf 200-Tage-Linie & Oberes Bollinger-Band

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Seit Jahresbeginn konnte Gold/USD zeitweise über fünf Prozent zulegen.

Die psychologisch immens wichtige 1.000´er Marke konnte damit nachhaltig gehalten werden.

Mehr noch: Seit dem 22.12 des letzten Jahres konnte sich nun sogar ein kurzfristiger charttechnischer Aufwärtstrend etablieren.

Um von einer endgültigen Trendumkehr zu sprechen, müsste aber auch die 200-Tage-Linie durchstoßen werden.

Diese verläuft nicht weit entfernt bei 1.259 USD.

Die allgemeine Nervosität und Unsicherheit hat zuletzt wieder zugenommen. Dies stützte die Edelmetallpreise zuletzt.

Die Zweifel werden immer größer, ob das von Donald Trump avisierte Infrastrukturprogramm sowie die proklamierten Steuersenkungen tatsächlich wie erhofft zum Tragen kommen. In Europa flammte das „BREXIT“-Feuer wieder auf. Großbritannien will am 29. März Artikel 50 für den EU-Austritt auslösen.

Die markttechnischen Indikatoren zeigen sich divergent. Der Trendfolgeindikator lässt weiter auf höhere Kurse hoffen.

Solange nach unten die 1.191 USD nicht nachhaltig unterschritten werden, stehen die Zeichen gut.

Gold/USD könnte seinen Spitzenplatz (Best-Performer) weiter inne behalten. Die Slow-Stochastik zeugt davon, dass die 200-Tage-Linie eine nicht allzu leichte Hürde werden wird. Das Obere Bollinger-Band deckelt dann schon wieder bei 1.264 USD.

Fazit:

Abwärtstrend verlassen – 200-Tage-Linie voraus

– Stopp-Loss-Marken: 1.191, 1.136, 1.125

Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/unsere-angebote/asset-management/technische-analyse.html