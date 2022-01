Gold Terra wappnet sich für die Zukunft als Gold-Produzent!

Es geht los…

Nichts ist beständiger als Veränderungen, das gilt nicht nur in Coronazeiten, sondern mittlerweile nahezu täglich.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

aufgrund der vielen erreichten Meilensteine bei der Gold Terra Resource Corp. (WKN: A2P0BS) sind nun auch personelle Veränderungen nötig. Deshalb hat man nun das Senior Management umstrukturiert. Denn gerade bei der Errichtung einer Mine ist es wichtig, immer zur richtigen Zeit die richtigen Manager am Ruder zu haben.

Wie schon des Öfteren vom Unternehmen angedeutet, wurden nun Fakten geschaffen. Um die vor kurzem bekanntgegebene Option auf den Kauf der ‚Con‘-Mine bestmöglich vorantreiben zu können bedarf es einem erfahrenen Minenbauer! Und für diesen Job ist vermutlich kaum jemand besser geeignet als der im Oktober 2019 in Gold Terra´s Team eingetretene Gerald Panneton, der den CEO-Posten von David Suda seit Anfang des Jahres übernommen hat. Der Geologe und Minenbauer kann auf mehr als 35 Jahre Berufserfahrung zurückblicken und spielte bereits entscheidende Rollen bei der Entdeckung und Erschließung mehrerer Goldlagerstätten rund um den Globus!

Herr Panneton war der Gründer, Präsident und CEO von Detour Gold Corporation (2006-2013), wo unter seiner Leitung die Mineralressourcen des ‚Detour Lake‘-Projekts um mehr als den Faktor 10, von 1,5 Millionen Unzen Gold auf mehr als 16 Millionen Unzen Gold in Reserven, umgewandelt wurden. Dafür wurde er mit dem ‚PDAC 2011 Bill Dennis Award‘ für die erfolgreichsten kanadischen Mineralentdeckungen und Schürfungen des Jahres ausgezeichnet.

Weitere Spitzenleistungen gelangen dem TOP-Manager mit der Fertigstellung von Detour´s Mine in nur sechs Jahren, in denen er für den Bau obendrein sogar mehr als 2,6 Milliarden USD einzuwerben konnte!

Sein beruflicher Werdegang begann bei Lac Minerals Ltd., Placer Dome Inc. und der Vior-Mazarin Group, von wo aus er zur Barrick Gold Corporation wechselte. Dort begann dann seine eigentliche Karriere im Jahr 1994. Bis zum Jahr 2006 hat er maßgeblich dazu beigetragen die Goldprojekte ‚Tulawaka‘ und ‚Buzwagi‘ in Tansania in die Produktion zu bringen.

Allerdings, und das sollte man wissen, ist David Suda nicht komplett aus Gold Terra ausgestiegen, sondern wird dem Unternehmen weiterhin beratend zur Seite stehen. Joe Campbell, der Gründungsvater von Gold Terra Resource bleibt nach wie vor im Unternehmen, als Chief Operating Officer, ebenso wie Mark Brown als Chief Financial Officer.

Aber nicht nur personell wird einiges anders laufen, sondern auch Explorationsmäßig stehen Veränderungen an. Denen zufolge konzentriert sich Gold Terra mit seinen weiteren Bohrungen sowohl auf die ergiebige ‚Campbell‘-Scherung, in der bereits 14 Millionen Unzen Gold produziert wurden, als auch auf die ‚Newmont-Explorations-Claims‘, die sich unmittelbar südlich der von 1938 bis 2003 produzierenden ‚Con‘-Mine befinden.

Quelle: Gold Terra Resource

https://youtu.be/u-EL5m5ZcJw

Fazit:

Eine wegweisende Personalie hat Gold Terra mit der Ernennung von Gerald Panneton zum Präsidenten und CEO vollzogen. Damit scheint ein Minenbau bereits beschlossene Sache zu sein. Bis sich der neue CEO dieser Herkulesaufgabe widmet, wird zunächst fleißig weiter exploriert! Dazu sollen primär entlang der ‚Campbell Shear‘-Erweiterung, südlich der ‚Con‘-Mine, weitere Gold-Unzen definiert sowie vorhandene Mineralisierungen abgegrenzt werden.

Denn genau in diesem Projektareal könnte eine schnell erschließbare Ressource beherbergt sein, die die derzeitige ‚abgeleitete‘-Mineralressourcenschätzung von 1,21 Mio. Unzen Gold zügig höherstufen und vergrößern kann! Und wie viel Potenzial auf dem gesamten Projektareal noch beherbergt sein könnte, kann man vielleicht erahnen, wenn man weiß, dass Gold Terra Resource (WKN: A2P0BS) durch seine zahlreichen Akquisitionen mittlerweile eines der sechs größten hochgradigen Goldlager in Kanada zusammengestellt hat!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte



