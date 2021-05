Gold Terra begeistert wieder mit großartigen Ergebnissen

Inflation kommt! Was nun, beziehungsweise was tun?

wenn die Inflationsrate höher ist als die Zinsen auf dem Geldmarkt, dann freut sich der Goldpreis! Als jüngstes Beispiel kann man das Jahr 2012 heranziehen, als der Goldpreis in Euro gerechnet ein Rekordhoch verzeichnete, während zeitgleich der Realzins auf dem Tiefpunkt stand. Aber auch in deflationären Zeiten kann der Goldpreis zulegen, wie der Juli bis Dezember 2020 eindrucksvoll zeigte.

Die monetären und steuerlichen Reaktionen von Regierungen auf die Corona-Pandemie haben Gold zu einem äußerst gefragten Investment gemacht und den Preis nach oben getrieben. Viele Analysten sehen aktuell einen größeren Gold-Bullenmarkt auf uns zukommen. Dieser könnte die schon guten Bullenmärkte aus den Jahren 2011 oder 1970er Jahren in den Schatten stellen. In solchen starken Phasen sind gute Goldminenwerte nicht nur das sprichwörtliche Salz in der Suppe, sondern zudem die Booster fürs Depot!

Ein Unternehmen wie Gold Terra Resource Corp. (WKN: A2P0BS / TSX-V: YGT), das immer wieder mit hervorragenden Fortschritten und Bohrergebnissen aufwarten kann sollte dann Vervielfachungs-Potenzial haben. Und gute Bohrergebnisse legte das Unternehmen erst jüngst wieder im Rahmen des ‚Phase-1‘-Bohrprogramms vor.

Wie das Unternehmen mitteilte, liefern die drei veröffentlichten Bohrlöcher nicht nur hervorragende Mineralisierungen, sondern zudem noch Belege für die Kontinuität der Goldmineralisierung! Das sind weitere gute Zutaten für Gold Terra Resource Corp. sein permanentes Erfolgsrezept, für das auf dem von Newmont und Miramar optionierten Grundstück unweit des ‚Yellowknife‘-Goldprojekts. Der Erfolg lässt sich dabei nicht nur in großartigen Goldgehalten messen, wenngleich diese sich wirklich sehen lassen können:

Was diese Resultate aber noch eindrucksvoller macht, ist vor allem die Perspektive auf Prosperität. Denn das Goldsystem in diesem Zielgebiet - das bestätigen die jüngsten Bohrergebnisse ebenfalls - weist dieselbe Ausdehnung auf wie die ehemalige Mine ‚Con‘. Das schließlich ist ein Beleg für die Kontinuität der Goldmineralisierung in der ‚Campbell Shear‘-Struktur, die sich über mehr als zwei Kilometer südlich der ‚Con‘-Mine erstreckt.

Der ‚Con‘-Mine wiederum eilt ihr famoser Gold-Ruf voraus – als der Ort, an dem zwischen 1938-2002 rund 5 von insgesamt 6 Millionen Goldunzen produziert wurden.





Goldrichtige Korrelation!

Für David Suda, Präsident und CEO von Gold Terra, sind die jüngsten Ergebnisse eine Bestätigung und Bestärkung darin, dass die Kontinuität der Goldmineralisierung über mehr als zwei Kilometer und die starke Korrelation mit historischen Untersuchungsergebnissen zu einer prosperierenden Perspektive für dieses Gebiet führen wird:

„Die Ähnlichkeiten mit dem Mineralisierungsstil der Mine ‚Con‘ sind nicht nur durch die jüngsten Ergebnisse deutlich geworden, sondern traten bereits Ende März Anfang April mit großartigen Ergebnissen von unter anderem 10,85 g/t Au über 4,35 m und 5,77 g/t Au über 12,35 m eindrucksvoll zutage.“

Fazit: Zuversicht und Spannung breiten sich weiter aus!





Zuversichtlich zeigte sich Suda dahingehend, dass man, weitere hochgradige Goldmineralisierungen innerhalb der ‚Shear‘-Struktur finden werde. Man hätte eine breite Wissensbasis geschaffen, die beste Voraussetzungen für, dass geplante ‚Phase-2‘-Sommer-Bohrprogramm über weitere 10.000 m liefere.

Deshalb erwarten wir mit Spannung weitere erstklassige Bohrergebnisse aus dem ‚Phase 2‘-Programm, während wir auf der anderen Seite noch auf die Veröffentlichung der vier ausstehenden Bohrlöcher des aktuellen Bohrprogramms warten.

Dieser Artikel wurde am 01. Mai 2021 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt! Quellen: Gold Terra Resource Corp., JS Research UG

