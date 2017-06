Gold: Das Stiefkind der Hausse

Während der Aktienrally der letzten Jahre ist Gold immer mehrzurückgeblieben. Inflationsfreies Wachstum ist der große Treiber fürEigenkapitaltitel und Gift für das Edelmetall. Doch das Spiel muss nichtewig so weitergehen. In den letzten fünf Jahren hat sich der DAX in etwaverdoppelt, Gold hingegen rund 20 Prozent seines Wertes verloren. Auchin den letzten zwölf Monaten sieht es nicht anders aus, dieOutperformance des deutschen Leitindex beträgt schon wieder mehr als 30Prozent. Anzeige Tickmill verzeichnete hohe Gewinne undHandelsergebnisse in 2016 Tickmill Ltd. gab für 2016 ein starkesFinanzergebnis bekannt, in dem ein geprüfter Nettogewinn von 6,27Millionen US-Dollar ausgewiesen wurde, der seine Profite von 2015 um118% übertraf.Das Unternehmen hat auch sein totales Handelsvolumen für das Jahr 2016bekannt gegeben, welches bei 473 Milliarden Dollar lag. Mehr erfahrenpowered by finative Damit haben sich die Wertrelationen verschoben,Aktien sind im Vergleich zu Gold deutlich teurer geworden. Das hat mitdem starken Dollar zu tun, aber nicht nur. Die Wirtschaft ist im Trendin den letzten Jahren ordentlich gewachsen, aber die Inflation istniedrig geblieben. Das ist ein ideales Umfeld für Aktien, Gold alsklassische Inflationsabsicherung scheint unnötig. Zuletzt hat sich dieseEntwicklung fortgesetzt. Nach dem Ende der Ölpreiserholung ist diezwischenzeitlich etwas erhöhte Inflation wieder abgekühlt. NeusteWirtschaftsdaten wie gestern der IFO-Index signalisieren demgegenüberweiter dynamisches Wachstum, was beim Goldpreis sofort mit einemAbschlag quittiert wurde.Nach dem jahrelangen Wirtschaftsaufschwung kommen die Arbeitsmärkte,zumindest in starken Ländern wie den USA und Deutschland, aber langsaman ihre Grenzen. Das könnte perspektivisch das Wachstum hemmen und dieInflation stimulieren. Dann wäre das Szenario da, in dem Gold denrelativen Wertverlust zumindest teilweise wettmachen sollte. Dieerfolgreiche Bodenbildung der letzten Jahre ist dafür eine guteAusgangsbasis, doch noch zeichnet sich ein neuer dynamischerAufwärtstrend nicht so richtig ab.