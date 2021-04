Gold – ein Stehaufmännchen

Nachdem es im Januar und im Februar mal ziemlich bergab ging mit dem Goldpreis, der März auch nicht so toll war, scheint nun die Sonne wieder

Ende März befand sich der Preis des Goldes mit 1.678 US-Dollar je Feinunze auf einem Tiefpunkt. Schuld waren jedenfalls ein höherer US-Dollar sowie steigende Renditen der US-Staatsanleihen. Doch nun scheint er in einer Erholungsphase zu sein und notiert deutlich höher. Begonnen hat die Preiskorrektur bereits im August 2020. Der Boden könnte jetzt erreicht sein. Kaufchancen können jetzt vielleicht am besten genutzt werden, denn der Abwärtstrend, der letzten August begann, ist noch aktiv. Was Anleger brauchen, was aber auch belohnt wird, ist ein gesundes Maß an Geduld.





Aus saisonaler Sicht sollte der Goldpreis spätestens im Juli nach oben durchstarten. Und dann kommt noch die Hoffnung dazu, dass die Corona-Pandemie durch die steigenden Impfzahlen immer mehr zurückgedrängt wird. Denn dann könnte die Inflation an Fahrt aufnehmen und wenn dann noch der US-Dollar schwächelt, dann stehen die Chancen für einen starken Goldpreis sehr gut. Gold ist nun mal eine gute Absicherung gegen inflationäre Tendenzen. So halten Experten für dieses Jahr einem Goldpreis wieder bei rund 2.000 US-Dollar je Unze für durchaus möglich. Stimmen, die den Goldpreis viel höher sehen, gibt es immer, aber selbst bei vorsichtigen Voraussagen könnte dies gerade die Aktionäre von Goldgesellschaften erfreuen. Denn bei einem Investment in Goldaktien erhält man einen Hebel auf den Goldpreis.





Zu den aussichtsreichen Goldkandidaten gehören Kore Mining oder Revival Gold. Kore Mining besitzt die Projekte Imperial und Long Valley (Gold, Silber) in Kalifornien. Die Exploration läuft auf Hochtouren. Besonders dem Imperial-Projekt wird großes Potenzial zugeschrieben. Revival Gold arbeitet auf seinem Beartrack-Arnett-Goldprojekt in Idaho. Auf der früher produzierenden Liegenschaft werden noch mehrere Millionen Unzen Gold vermutet.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Kore Mining





