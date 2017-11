Gold: Startklar für die nächste Rally

Zwischen 1.260 und 1.300 US-Dollar hat sich der Goldpreis in den letztenWochen stabilisiert. Damit scheint das Edelmetall langsam reif für dennächsten Kursschub, um den im Dezember 2016 gestarteten Aufwärtstrendfortzusetzen. Der entscheidende Faktor ist die FED. Seit Anfang Novemberschwächelt der US-Dollar wieder etwas, und postwendend konnte sich auchder Goldpreis leicht erholen.Bei 1.260 US-Dollar scheint nun ein stabiler kurzfristiger Bodenausgebildet zu sein, nach oben steht aber die 1.300 US-Dollar-Marke alsmarkanter Widerstand im Weg. Anzeige Erfolgreich sparen leicht gemacht!Mit unserem Sparplan können Sie ganz einfach Ihr Sparziel erreichen:Schließen Sie jetzt einen Sparplan bei uns ab und sparen Sie 3 Jahre denAusgabeaufschlag! Angebot nur bis zum 19.12.2017 Mehr erfahren poweredby finative Ob die kurzfristig geknackt werden kann, dürfte insbesonderevom Zinskurs der amerikanischen Notenbank abhängigen.Eine Leitzinserhöhung der FED um 25 Basispunkte im Dezember sollte amMarkt eingepreist sein, so dass vor allem wichtig ist, was in 2018kommt. Janet Yellen hat dazu zuletzt bemerkenswerte Aussagen getroffen.Die noch amtierende FED-Chefin setzt zwar weiter auf eine steigendeInflation in den nächsten zwei Jahren, hat aber diesbezüglich eine hoheUnsicherheit eingeräumt – die zudem im gesamten Spitzengremium derNotenbank bestehe. Sollte aber das Ziel von 2 Prozent Inflation durchdie anhaltend niedrige Teuerungsrate in Gefahr geraten, dürfte die FEDden Zinserhöhungszyklus unterbrechen. Sofern Statements in dieseRichtung die nächste Notenbanksitzung begleiten, wäre das Wasser auf dieMühlen der Goldbullen. Dann könnte die Marke von 1.300 US-Dollar endlichnachhaltig geknackt werden.