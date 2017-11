Gold: Startet nächsten Versuch

Der Goldpreis unternimmt in diesen Tagen einen erneuten Anlauf nach oben, nachdem er zuletzt seine Unterseite bis 1260 US-Dollar als Unterstützung bestätigt hatte. Als ein nächstes Ziel sollte der nachhaltige Anstieg über den Bereich um 1290 US-Dollar gelingen, um langfristig höhere Ziele ins Visier nehmen zu können.

Im Oktober bestätigte der Goldpreis mehrmals den auch von der aktuell bei 1263 US-Dollar verlaufenden 200-Tage-Linie verstärkten Bereich um 1260 US-Dollar als Unterstützung. Dorthin tendiert auch eine derzeit bei 1253 US-Dollar verlaufende Gerade als Verbindung der letzten Tiefs als zusätzlicher Support. In den letzten Tagen unternahm Gold den Versuch, nach oben anzusteigen. Jedoch stellte sich der Bereich um 1290 US-Dollar als Hürde dar. Darüber besteht bei 1306 US-Dollar ein Hoch, das im nächsten Schritt überwunden werden sollte, um das Septemberhoch bei 1358 US-Dollar zu erreichen. Unsere Mitte Oktober erstmals und vor zwei Wochen erneut vorgestellte Idee, mit der WKN SGM9LK auf einen steigenden Goldpreis zu setzen, befindet sich seit der letzten Vorstellung leicht im Gewinn. Der Mini Future Long notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 8,99 Euro und liegt mit 7,3 Prozent im Plus. Wer in der Erwartung eines weiter steigenden Goldpreises in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann diese durch ein erstes Nachziehen des risikobegrenzenden Stoppkurses knapp unter dem letzten Vorstellungskurs von 8,38 Euro absichern.

Gold (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1287 / 1296 / 1306 Unterstützungen: 1266 / 1260 / 1253

Strategie

Mit einem Mini Future Long (WKN SGM9LK) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Goldpreis ausgehen, mit einem Hebel von 12,3 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt derzeit 6,5 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier bewusst eng unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 1275 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 8,13 Euro. Nach oben könnte sich für Gold ein Ziel um 1358 US-Dollar ergeben. Das weitere Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 7,2 zu 1.