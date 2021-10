Gold in Stabilisierung: Preise entlang des MA(200)

von Manfred Ries

Gold (XAU/USD): Kampf um die 200-Tagelinie

Von Manfred Ries

Freitag, 29. Oktober 2021





Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zum Wochenschluss hin interessant: ein Blick auf die …

… Rohstoffe – heute soll es um Gold (XAU/USD) gehen. Mit Tageshöchstkursen um 1801 USD versuchte die Gold-Preisnotierung am Freitag einen Break out über den Kursbereich ~1800 USD. Letztlich konnte das Tageshoch aber nicht gehalten werden und XAU/USD notierte bis zum Abend sogar wieder unterhalb seiner 200-Tagelinie. Der bisher fallende Verlauf dieses gleitenden Durchschnitts flacht zunehmend ab und der MA(200) könnte in der neuen Woche zurückerobert werden. Für den Gold-Preis wäre das sehr positiv! Wenn es da andererseits nicht noch diesen Widerstandsbereich gäbe, der sich zwischen 1800 USD und 1834 USD erstreckt.

Wie geht es weiter? Erst ein nachhaltiger Break out nach oben, sprich: über die 1834 USD-Preislinie, würde die Gesamtsituation aufklaren! Oben abgebildet: der Monatschart. Dieser zeigt auch den intakten Aufwärtstrend, der sich bis Mitte 2018 zurückverfolgen lässt. Ein Trend, der längerfristig betrachtet fortgeschrieben werden könnte. Auch die erwartete Inflation spräche grundsätzlich für ein Comeback des Gold-Preises. Und Sie wissen: Wenn Gold kommt, dann kraftvoll! Der MACD-Trendfolgeindikator auf monatlicher Betrachtungsweise (nicht abgebildet) verläuft positiv; auf wöchentlicher Betrachtung könnte sich zeitnah ein Kaufsignal ausbilden. Die Weichen für einen steigenden Gold-Preis sind damit, aus meiner Warte heraus betrachtet, bereits gestellt.

XAU/USD am Freitag, 29. Oktober 2021 im abendlichen Rohstoffhandel: 1788,60 USD (-0,6%). Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes und sonniges Wochenende – kommen Sie gut in den November und bleiben Sie gesund und trading-fasziniert.

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.