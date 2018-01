Gold: Stabil auf selben Niveau

Gold-Future (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Obwohl der Aufwärtstrend beim Gold-Future nach wie vor intakt ist, zeigen sich Investoren in der zweiten Handelswoche dieses Jahres etwas zurückhaltend. Das Niveau von 1.300,- US-Dollar konnte bislang verteidigt werden, sodass in den nächsten Wochen weitere Gewinne folgen könnten. An der Long-Strategie über das zuletzt vorgestellte Faktor-Zertifikat Long auf den Gold-Future(WKN VL51ZA) wird daher auch weiter festgehalten. Der Schein liegt jetzt mit einem Plus von 5,5 Prozent vorn.