Gold, Silber und Ölaktien gehen durch die Decke #marktbericht​ #videoanalyse

In der vorigen Handelswoche ging die Palette an Sektorrotationen munter weiter. High-Beta-Aktien wie Apple, Microsoft und Co. standen eher auf der Abschussliste. Dafür wachten die Edelmetalle auf und boten frische Kaufsignale. Eigentlich ist es die gesamte Industriewelt, welche sich mittlerweile im Rallye-Modus befindet. Zu den Top-Gewinnern der Woche gehörten unter anderem auch Ölaktien. Wird die Rallye hier weitergehen?

https://youtu.be/0aGsbu6VbII



