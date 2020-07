Gold, Silber und Kupfer für die Menschheitsgeschichte

Zu den ersten Metallen, die der Mensch nutzte, gehören Silber, Gold und Kupfer. Diese Rohstoffe sind auch heute begehrt

Die Steinzeit endete damit, dass der Mensch anfing Metalle wie etwa Kupfer zu bearbeiten. Wie dies genau geschah, kann man nur mutmaßen. Vielleicht war es ein Zufall, der die Erkenntnis brachte, dass Kupfer im Feuer weich wurde und zu Geräten, Waffen oder Schmuck geformt werden konnte. Heute ist neben Kupfer auch Gold ein wichtiges Material für Zukunftstechnologien.



Beide Rohstoffe haben spezielle Eigenschaften, die sie so wertvoll machen. Kupfer ist für die Elektromobilität und für erneuerbare Energien unabdingbar. Gold ist sehr flexibel, doch stabil und glänzt mit einer hohen Bioverträglichkeit. Ob in modernen Elektronikprodukten wie Smartphones oder als Nanopartikel, Gold kann vieles. Beispielsweise Diagnosetechniken bei der Bekämpfung von Malaria verwenden Nanopartikel.



Smarte Technologien, etwa im Online-Bereich, künstliche Intelligenz, solche Bereiche profitieren von den Eigenschaften des Goldes. Alles in allem sind es zwei Treiber für die Rohstoffnachfrage in den nächsten Jahrzehnten. Einmal die wachsende Bevölkerung, die nach Corona wieder zu einer wachsenden Weltwirtschaft führen wird. Und zum anderen der technologische Fortschritt, der auch auf Rohstoffen basiert. Dazu gehört auch das Industriemetall Silber oder Rohstoffe für die Fortbewegung wie Kobalt.







Viele dieser wichtigen Rohstoffe haben Gesellschaften wie Filo Mining oder Karora Resources (bis vor kurzem noch unter dem Namen RNC Minerals bekannt).







Filo Mining ist in Sachen Gold, Silber und auch Kupfer mit seinem Filo del Sol-Projekt in Chile unterwegs. Eine erfolgversprechende Vormachbarkeitsstudie liegt bereits vor.







Karora Resources wollte mit der Namensänderung seine wachsende Goldproduktion in Westaustralien sichtbarer machen. Die Goldminen Beta Hunt und Higginsville in Australien produzieren. Zum Portfolio gehört noch das Spargos Reward-Goldprojekt sowie eine Beteiligung am Nickel-Kobalt-Projekt Dumont in Quebec.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Filo Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/filo-mining-corp/) und Karora Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/).







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/