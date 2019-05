Gold/Silber - Wir kommen einer Entscheidung näher!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Es gibt aktuell ein ausgeglichenes Spielfeld in den Metallen mit klaren Regeln was einen Ausbruch im Gold angeht. Diesen sehen wir ab einem überschreiten der 1291$. Sollte dies heute noch geschehen würden wir für die kommende Woche in den Updates einen Long Tradingbereich hinterlegen, um Netto Long im Markt investiert zu sein. Nimmt der Markt nicht diese Hürde, sondern scheitert am Widerstand und prallt dann nach unten ab, könnten wir deutlich tiefere Kurse sehen. Aktuell sind wir positiv gestimmt und tragen kein Verlustrisiko.

Wir fassen also zusammen, die Bullen machen Druck und die schon seit Wochen geäußerte Option von einem verfrühten Abschluss der Korrektur, steht vor ihrem Härtetest. Wird dieser bestanden, wechseln wir früher als zunächst geplant auf die Long Seite.

Im Silber haben wir unseren getroffenen Long Zielbereich 3 Mal nach oben verlassen. Diesen sehen wir als nun abgeschlossen. Die 14.57$ müssen gehalten werden um weiter das Potenzial für ein hinterlegten Tief zu erhalten. Unter dieser Marke kommen wir in gefährliches Fahrwasser. Auch hier haben wir den Stopp auf den Einstieg gesetzt. Solange also die $14.57 halten, waren die Bullen die Chance auf einen Ausbruch. Dieser muss zwingend mit Kursen von $15.07 und $15.31 einhergehen. Die beiden Widerstände wollen wir jetzt mehr oder minder in einem Zug überwunden sehen.

CHART SILBER

Wir fassen also zusammen, die Bullen haben das eigene Schicksal in der Hand. Wären aber unter $14.57 sehr deutlich geschlagen und wir müssen die Lage dann neu bewerten. Noch ist alles im Lot. Es geht hierbei darum Transparent beide Szenarien aufzuzeigen. Wir warten den Wochenschluss ab und werden dann im Weekend Update am Sonntag auf die weiteren Schritte für kommende Woche eingehen. Schauen Sie sich unsere neue Homepage mit live Tradingroom an, in welchem wir während dem Tag direkt auf die Entwicklung der Märkte eingehen und Sie so nichts verpassen. Sie können sich alle nochmals neu anmelden und die Märkte testen ganz einfach über www.hkcmanagement.de

Wenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen und wöchentlichen Analysen zu Bitcoin, WTI, S&P 500, EUR/USD, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de.