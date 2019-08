Gold/ Silber - Volltreffer ins Munitionsdepot!

Wir haben bisher eine sehr erfreuliche Woche hinter uns in den Metallen. Sie werden denken, warum das denn? Die Metalle haben doch Mitte der Woche wieder abverkauft.

Nun zum einen konnten wir zwei Long-Positionen in Silber mit ordentlichen Gewinnen abstoßen und zum anderen wurde bereits unser nächster Zielbereich erreicht, der wiederum aktuell schon im Gewinn steht. Wie angekündigt, haben die $16.34 einen nochmaligen Anlauf nicht überlebt und wurden durchbrochen. Damit haben wir weitere Gewinne realisiert. Im nahezu gleichen Zug sind nun auch die $16.08 genommen worden, wir haben nun auch hier weitere Gewinne realisiert.

Damit ist klar, die Korrektur läuft nochmal in Welle iv und hat auch bereits das ideale Ziel von $15.97 angelaufen, sowie unseren dort gesetzten Nachkaufbereich. Wir haben diesen nun genutzt und bei $15.97 unsere Positionen wieder aufgefüllt. Alle Abonnenten konnten diesen Bereich schon Tage vorher als automatische Kauforder hinterlegen. Die weitere Entwicklung steht und fällt nun mit dem Halten über $15.55! Wir können diesen Punkt gar nicht nachhaltig genug betonen! Darunter werden wir erstmal bis auf die Alpha-Position alle Positionen abstoßen und an die Seitenlinie wechseln! Denn wir haben dann mit einem Rückfall in die große Korrektur zu rechnen und müssen wieder mit Kursen unter $14 planen.

Teilverkäufe Silber:

Teilverkauf 30% zu $16.34 10.3% Gewinn

Teilverkauf 30% zu $16.08 8.57% Gewinn

Wir sind aktuell mit folgenden Parametern Long in Silber:

Risiko: Gering

Richtung: Long

Unser Kaufkurs Ø: $15.08

Letzter Kauf: $15.97 am 01.08.2019

Stopps: Im Weekend-Update

Take Profit: Im Weekend-Update

Kommen wir zum Gold. Der gestrige Handel bringt die Bullen in Schwung und lässt den Goldpreis erneut auf ein neues Jahreshoch steigen. Es hat sich in vollem Umfang bewahrheitet, dass die Einschätzung richtig war, oberhalb von $1401 den Bullen klar den Vorzug zu geben. Wir sehen damit die primäre Erwartung weiter als bestätigt an. Im nächsten Schritt erwarten wir den Goldpreis im Bereich von $1469 bis $1476, um dort die Welle 3 in Grün abzuschließen.

Wir sind aktuell mit folgenden Parametern Long in Gold:

Risiko: Gering/alle Stopps im Gewinn

Richtung: Long

Unser Kaufkurs Ø: Durchschnitt $1336 (3 Käufe, gelb im Chart markiert)

Unsere Stopps: Im Weekend-Update

Take Profit: Im Weekend-Update

Im Gold haben wir aktuell über 100$ Gewinn auf unsere Positionen. Wir haben aber auch hier Anpassungen an der Position vorgenommen, die wir am Sonntag im Weekend Update verkünden.

Wie Sie sicher schon bemerkt haben, gibt es klare Verbesserungen in der Darstellung unserer Analyse. Wir kommen hier vielfachem Kundenwunsch nach und stellen uns der Herausforderung, welcher jedes Analysehaus gerne aus dem Weg geht. Die exakten Einstiege, das Portfolio-Management und die Ergebnisse unserer Positionen in „allen“ Märkten transparent aufzuzeigen und in allen täglichen Updates leicht ersichtlich darzustellen. Alles in allem läuft der Edelmetallsektor in den letzten Wochen bestens. Mit 7 erfolgreichen Trades hintereinander.

Wollen Sie beim nächsten Mal dabei sein? Am Sonntag erscheint per E-Mail unser Weekend Update mit langfristausblick zu Gold und Silber