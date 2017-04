Gold, Silber - Untergang oder Aufstieg?

Was für eine Woche in den Edelmetallen, auf der Weltpolitischen Ebene und dadurch auch im Rohöl Markt!

Die Metalle Fahren Achterbahn, der US Präsident lässt sich auf eine sinnlose Bombardierung in Syrien ein, ohne jegliche Beweise für eine Giftgas Attacke von Syrischer Seite zu haben. Die deutsche Intellektuellenzeitung, mit den vier GROßEN Buchstaben titelt; “Wird Trump jetzt doch noch ein Großer President?“ Jetzt da er bomben wirft und mit dem Weltfrieden heftig gezündelt wird, meint man also er wird zum großen President. Eine Kriegshetzende deutsche Presse vom allerfeinsten. Da bleibt mir die Spucke weg!

Natürlich hat das auch Einfluss auf den WTI Preis gehabt, dazu später im Artikel mehr. Im Gold und in Silber sitzen wir “Bombenfest“ im Sattel, seit den Einstiegen in unseren Tradingbereichen. Trotzdem erlebten wir eine heftige Abverkaufsbewegung am vergangenen Freitag. Zum besseren Verständnis der Bewegung zitiere ich aus unserem Update von diesem Wochenende:

„Jeder Bayern München Fan wird sich noch an den 26. Mai 1999 erinnern. Die Bayern führten bis in die Nachspielzeit und der Henkelpott schien sicher. Jedoch entriss Manchester mit Toren in der ersten und dritten Minute der Nachspielzeit den sicher geglaubten Sieg. So ähnlich dürfte sich für viele auch der vergangene Freitag in Gold und Silber angefühlt haben. Notierten die Metalle am Vormittag noch auf Kursen, die auf einen sicheren Einlauf über den markanten Marken von $1262 und $18.50 im Tagesschluss schließen ließen. Doch brachte der Schlusshandel eine deutlich konträre Entwicklung und dürfte viele überrascht haben. Wir warnen immer wieder davor, dass wir einerseits stets den Tagesschluss abwarten und andererseits wir uns vom Überschreiten oder Unterschreiten von Marken nicht zu Trades hinreißen lassen.







Im Silber Update vom Freitag schrieben wir dazu noch folgendes: „Im Übrigen wollen wir nochmals davor warnen, aufgrund eines Überschreitens von $18.50 neue Positionen im Markt einzugehen oder bestehende aufzustocken. Dies ist immer der Griff nach einem fallenden Messer! Wer noch nicht investiert ist, muss das nächste Retracement abwarten.“ Zu keinem anderen Zeitpunkt hätten wir diese Warnung besser anbringen können als am Freitag. Silber fiel in der Spitze um knappe 70 Cent und testete fast die Unterstützung bei $17.76. Aber auch Gold bekam seine Dosis ab und musste $20 abgeben vom Tageshoch.









Zwar wäre es natürlich viel schöner gewesen, wenn wir die Woche bei $1280 und $18.70 beschlossen hätten, doch begrüßen wir solche Tage in Phasen, wo die Euphorie sich bereits wieder aufzubauen beginnt. Ein solcher Dämpfer ist gesund und hoffentlich auch sehr lehrreich. Ausserdem gibt uns eine solche Situation die Möglichkeit strategisch unsere Positionen aufzustocken. Da wir grundsätzlich nur Instrumente Nutzen die keinen Zeitwertverlust haben und ein variables versetzen von Stops zulassen, also keine Zertifikate und Optionen handeln, sehen wir der aktuellen Situation äusserst gelassen entgegen.

