Gold/Silber Minen - Jetzt helfen keine Ausreden mehr!

Die Entwicklung bei Gold und Silber läuft weiterhin im Rahmen der Erwartungen. Dennoch haben sich auch dort Strukturen gebildet, die einer genauen Beobachtung bedürfen und den weiteren Aufwärtsimpuls schnell in Bedrängnis bringen könnten. Dies betrifft insbesondere den Goldpreis. Die Minen haben in den letzten Tagen ebenfalls mit Verlusten zu kämpfen. Übergeordnet lässt sich dies noch als Zwischenkorrektur im Rahmen der Wellen iv einstufen. Wir sehen dies nun als Härtetest an. Wird er bestanden, kann die Aufwärtsbewegung sich noch mal zurückmelden und neue Hochs über denen von 2016 ausbauen.

Wir werden im Hinblick auf den GDX, GDXJ, HUI und XAU aber nicht lange fackeln, falls die wichtigen Schwellen unterschritten werden.

So oder so, hat es ja von Beginn an unserer Erwartung entsprochen, dass diese Aufwärtsbewegung rein korrektiv ist und wir im Anschluss auf Tiefs unter denen aus 2018 zurückfallen.

Da die Lage uns aktuell doch etwas zu heiß wird, haben wir uns entschlossen im GDXJ, GDX und unsere Position bei First Majestic nun doch 50% der Position zu verkaufen. Aktuell ausgehend von den Pre-Market Daten, wird der Verkauf im GDXJ zu $39.80 ausgeführt werden. Dabei realisieren wir einen Kursgewinn von +20.78%.

Hier die weiteren Verkäufe im Detail:

Wir sind aktuell mit folgenden Parametern Long im GDX:

Risiko: Gering

Unser Kaufkurs Ø: $23.94

Unsere Stopps: $24.50 zu 100%

Take Profit: 30% zu $32

Teilverkauf $26.20 Gewinn +9.20% 06.09.2019

Wir sind aktuell mit folgenden Parametern Long im GDXJ:

Risiko: Gering

Unser Kaufkurs Ø: $32.95

Unsere Stopps: $35.90 zu 100%

Take Profit: 30% zu $46

Teilverkauf $39.80 Gewinn +20.78% 06.09.2019

Wir sind aktuell mit folgenden Parametern Long in First Majestic:

Teilverkauf $13.60 Gewinn +66.87% 06.09.2019

Sie sehen, nicht nur in den Edelmetallen konnten wir die letzten Wochen massive Gewinne erzielen, auch in den Minen. Wir werden sobald die optimalen Zeitpunkte für einen Nachkauf gekommen sind, E-Mails mit kurznachrichten zu den exakten Einstiegen, Stopps und Take Profits verschicken.

Chart First Majestic

Chart GDXJ