Gold Silber - Gefahr ist noch nicht vorbei!!!

In den letzten 24 Stunden kann sich der Goldpreis wieder deutlich erholen und läuft zwischenzeitlich die Marke von $1262 an. Damit hat der Markt zwar eine deutliche Erholung vom Tief bei $1238 hingelegt, aber als Rettung kann dies noch nicht gewertet werden. Im nächsten Schritt müssen, um dies zu einer Rettung werden zu lassen, die $1262 einmal nachhaltig überwunden werden.

Im Weiteren bleibt es dann bei $1294 und $1311, als wirklich harte Bestätigungen, für ein bereits hinterlegtes Tief. Wir werden nun Ausschau halten, sobald als möglich wieder einen Zielbereich zu definieren, sollte die Aufwärtsbewegung wieder Fuß fassen können. Solange dies nicht der Fall ist, muss der Blick aber weiter nach Süden und auf ein Unterschreiten der $1236 gerichtet bleiben.

Im GLD gestaltet sich das Bild sehr ähnlich, auch dieser kann sich wieder von seinen Tiefs erholen. Hier wollen wir nun die $12057 überwunden sehen, um ein Tief wahrscheinlicher werden zu lassen. Wie auch im Gold, werden wir mit Bestätigung der Aufwärtsbewegung einen Zielbereich hinterlegen, um in diese dann wieder einzusteigen.



Ja es steht außer Frage, Silber hat sich wieder deutlich von seinem Abverkauf erholt. Allerdings notieren wir dabei bei Weitem nicht in Kursregionen, welche für ein bereits hinterlegtes Tief sprechen. Aktuell kämpft der Markt noch mit dem Widerstand bei $16.11. Kann dieser überwunden werden, so ist dies ein kleiner Schritt in Richtung Bestätigung.

Im Weiteren müssen dann die Widerstände bei $16.43 und $16.64 überwunden werden. Zudem muss dies auch in einer impulsiven Struktur geschehen. Anders kann der Markt sonst nicht von einer Bodenbildung überzeugen. Bevor wir also hier einen Zielbereich ansetzen können, muss noch einiges passieren, diesen auch zu rechtfertigen. Aktuell bleiben wir im Rahmen der Alpha Position investiert und halten dies vorerst für vollkommen ausreichend. Wichtig ist noch anzumerken, dass wir zu diesem Zeitpunkt weiterhin ganz klar mit einem Anlaufen und Unterschreiten der $15.62 zu rechnen haben.

Wenn Sie in den kommenden Tagen nicht den optimalen Einstieg verpassen möchten, nutzen Sie Deutschlands akkurateste Edelmetallanalyse!

Testen Sie uns kostenlos unter www.hkcmanagement.de

Unsere Performance in Gold 2014 bis 2017!

14 Zielbereiche benannt.

11 Zielbereiche exakt getroffen.

4 von 4 übergeordnete Trendwechsel konnten rechtzeitig erkannt werden.





Unsere Performance in Silber 2014 bis 2017!

20 Zielbereiche benannt.

16 Zielbereiche exakt getroffen.

4 von 4 übergeordnete Trendwechsel konnten rechtzeitig erkannt werden.



Trefferquote: 79%