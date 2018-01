Gold/Silber/GLD - Positionen deutlich im Gewinn seit Zielbereich!

Die Zielbereiche für Silber und GLD (SPDR Gold Trust) wurden exakt getroffen und wir befinden uns seitdem mit den Positionen deutlich im Gewinn.

Wie es jetzt weitergeht erfahren sie in folgender Analyse!



Das Jahr ist endgültig zu Ende und viele sind auch sicher froh darüber. Betrachtet man allerdings den prozentualen Anstieg auf YTD Basis, so steht Gold und der GLD gar nicht so schlecht da. Der Goldpreis konnte binnen eines Jahres um 13.83% und der GLD um 12.85% zulegen.

Bei Silber hingegen sieht es da schon anders aus, dieses konnte lediglich um 4.72% zulegen.

Schmeißt man die drei Werte zu gleichen Teilen in den Mixer, kommt am Ende aber immer noch ein Plus von 10,46% heraus. Nicht schlecht für einen Sektor, der so gescholten wurde und teilweise schon zur Notschlachtung freigegeben wurde.

Insbesondere nach der zähen Seitwärtsbewegung im Herbst haben viele Marktteilnehmer das Handtuch geworfen. Dabei wurde uns sogar vorgeschlagen, diesen Markt ausschließlich nur noch zu shorten, da nun sowieso alles in die Kryptowährungen fließt. Nachdem aber auch langjährige Abonnenten hier das Handtuch geworfen haben, war klar, der Boden ist nicht mehr weit entfernt. Das Sentiment ist und bleibt einer der wichtigsten Indikatoren für große Wendepunkte. Zwar lässt sich dieses nicht mit einem Wert im Chart beziffern, aber wenn die anderen Parameter passen und das Sentiment derart negativ ausfällt, ist ein markanter Wendepunkt nahezu unausweichlich. So konnte Gold von seinem Tief $70 zulegen, der GLD $7.60 und Silber $1.50. Für den Jahresendspurt kann sich das durchaus sehen lassen, insbesondere weil dabei auch wichtige Widerstände gefallen sind.



So konnte der Goldpreis zum Jahresschluss die Marke von $1294 deutlich hinter sich lassen und schloss das Jahr bei über $1300. Damit ist dem Anspruch, einen deutlichen Tagesschluss über $1294 zu erzielen, vorerst einmal genüge getan. Die Bullen sind damit in der Lage, den Markt im neuen Jahr auf Kurse im mittleren $1300er Bereich zu treiben, bevor wir von dort aus mit einer deutlicheren Korrekturbewegung zu rechnen haben. Einen nachhaltigen Abfall unter $1294 müssten wir dabei dann als erstes Indiz werten, hier bereits ein Hoch ausgebaut zu haben.

Käme es nochmals zu einem Abfall unter $1262, müssen wir die gesamte Aufwärtsbewegung in Frage stellen, und Kurse im Bereich der $110 treten damit wieder auf den Plan.





Silber konnte zum Abschluss noch die $16.91 überschreiten und den Kurs bis auf $17.17 treiben. Damit hat sich unsere Erwartung bestätigt, dass wir mit einem Ausbruch über $16.91 nochmals deutliches Kurspotential erschließen.

Im besten Fall halten die Bullen den Markt in der kommenden Woche über $16.91, um einen weiteren Anstieg in den mittleren bis oberen $17 Bereich aufrecht zu halten. Kommt es zu einem Abfall unter $16.60, müssen wir von einem ausgebauten Hoch ausgehen, welches eine Korrektur bis in den Bereich von $16.34 bis $16 zur Folge hat.



Der GLD kann seit seinem Zielbereich einen mehr als deutlichen Anstieg vollziehen, welcher den Preis inzwischen auch nachhaltig über $121.81 getrieben hat.

Zum Ende der Woche sogar über $124 und damit auch über das letzte Hoch und die wichtige Marke von $123.47. Wir wollen den Markt nun in den kommenden Tagen optimalerweise nicht mehr unter $121.81, keinesfalls mehr aber unter $119.78 sehen.

Letzteres würde auch klar dafür sprechen, dass wir es hier nicht mehr mit einer Zwischenkorrektur in einer nun laufenden Aufwärtsbewegung, zu tun haben, sondern uns wieder auf Kurse in Richtung von $110.33 einstellen müssen. Nach oben liegt nun das nächste Ziel im Bereich von $125.33, wo die Wahrscheinlichkeiten für den Ausbau eines Zwischenhochs deutlich ansteigen.



Wenn auch Sie erfahren möchten, wie man sich aktuell innerhalb unserer Tradingbereiche positionieren sollte und welche Instrumente dabei am hilfreichsten sind, testen Sie Deutschlands akkurateste Edelmetall Analyse kostenlos unter www.hkcmanagement.de.





Unsere Performance in Gold und Silber 2014 bis 2017!

14 Zielbereiche benannt.

11 Zielbereiche exakt getroffen.

4 von 4 übergeordnete Trendwechsel konnten rechtzeitig erkannt werden.



Trefferquote: 78.5%