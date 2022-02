Gold: Sehr stark ins Wochenende

von Manfred Ries

Gold (Wochenchart): Der langfristige Aufwärtstrend ist intakt.

Von Manfred Ries

Samstag, 19. Februar 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues aus der Welt der Rohstoffe; Emerging Markets und Devisen? Einmal mehr im Fokus von Analysten: die

…Rohstoffe! Heute geht es erneut um Gold, welches ich in der jüngsten Vergangenheit bereits des Öfteren an dieser Stelle positiv besprochen hatten.

Zum Hintergrund. Die neuerlichen Spannungen im Ukraine-Konflikt trug den Gold-Preis in der nun abgelaufenen Handelswoche spürbar nach oben. Anleger blicken offenbar wieder zunehmend auf Gold als krisenfeste Anlage in stürmischen Zeiten.

Die Ausgangslage. Die charttechnisch bedeutsame Preismarke von 1850 USD je Feinunze Gold wurde im Wochenverlauf erfolgreich nach oben überwunden. Das brachte weitere Käufer in den Gold-Markt. Dabei wurde am Donnerstag und Freitag zeitweilig die Kursmarke von 1900 USD nach oben getestet. Das schickte den Gold-Preis gegen Freitagabend in einen überkauften Marktbereich in der täglichen Chartbetrachtung. Oben abgebildet: der Gold-Chart auf Wochenbasis. Dieser gibt einen guten Blick auf das übergeordnete Trendverhalten: nach oben orientiert. Auch die Steigung der 200-Tagelinie nimmt zunehmend an Fahrt auf.

Die Prognose. Die Kurssteigerungen der abgelaufenen Handelswoche dürfen als große Impulsbewegung bezeichnet werden, die charttechnisch grundsätzlich weitere Preissteigerungen nahelegt. Einen neuen Support sehen wir bei 1844/1850 USD. Die nächste größere Hürde ist im Bereich ~1900/1920 USD zu erwarten. Die weitere Gold-Preisentwicklung hängt aber nicht zuletzt auch von der weiteren politischen Entwicklung im Ukraine-Konflikt ab. Ein nachhaltiger Break out über 1920 USD könnte den Gold-Preis schnell Richtung 2000 USD tragen. Im Vorjahr lag das Hoch bei 2070 USD. Am Freitagabend, 18. Februar 2022, notierte der Gold-Preis bei 1897 USD (+/-0%).

Übrigens: Mit dem steigenden Gold-Preis wächst nun auch wieder das Interesse an den Gold-Minenwerten. Das aber ist eine andere ganz, ganz heiße Story – ich bleibe für Sie am Ball!

Soweit für die aktuelle Handelswoche. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende – bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig.