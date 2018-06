Gold: Scheitert der Comebackversuch?

Im April/Mai hat Gold einen kleinen Kursrutsch erlebt und damit auchwichtige Chart-Unterstützungen gebrochen. Seit Mitte letzten Monatsarbeitet das Edelmetall aber hartnäckig an einem Comeback, bislangfreilich noch erfolglos. Der Goldkurs ist von mehreren Seiten in dieZange genommen worden. Der US-Dollar hat in den letzten Wochen nacheiner ausgeprägten Schwächephase die Trendwende gegenüber wichtigenanderen Währungen geschafft, das stellt üblicherweise eine Belastung fürdas in Dollar gehandelte Edelmetall dar.Ein Faktor waren dabei die Statements der neuen Führungsspitze derUS-Notenbank, die den sukzessiven Zinserhöhungskurs beibehalten, wennnicht sogar beschleunigen will. Auch isoliert betrachtet (also ohne denDollareffekt) drückt das den Kurs des zinslosen Goldes. Hoffnungsträgerbleibt aber die Inflation. Zuletzt ist diese in den USA auf einen neuenZwölfmonatshöchststand gestiegen.Sollte sie noch weiter beschleunigen, könnte das die negativen Faktorenüberkompensieren. Im Moment bleibt das Edelmetall in Lauerstellung, dieRückeroberung der wichtigen charttechnischen Marke bei 1.300 US-Dollarist zunächst gescheitert. Daher raten wir weiter zum Abwarten. Erst miteinem Anstieg über 1.310 US-Dollar und damit über das zuletzt markierteZwischenhoch würde sich die Lage entspannen und ein prozyklischerEinstieg anbieten.