Gold mit Rückenwind

Der Goldpreis erholt sich aktuell. Daran ist ein schwächerer US-Dollar beteiligt





Die FED bleibt bei ihrer Geldpolitik und der Weg für eine weitere Erholung des Goldpreises ist geebnet. Wie auch das World Gold Council bereits betont hat, ist die weltweite Investitionsnachfrage nach Gold groß. Im vergangenen Jahr wuchs diese um rund 40 Prozent. Es gab Rekordzuflüsse in Gold-ETFs. Niedrige Zinssätze, eine zunehmende Geldmenge und ein erhöhtes Marktrisiko sorgten und sorgen für eine starke Goldnachfrage.





Im Jahr 2019 sprang der Goldpreis über die Marke von 1.500 US-Dollar je Feinunze. Anfang 2020 kostete die Unze Gold mehr als 1.600 US-Dollar, bevor der Corona-bedingte Absturz folgte. Im August 2020 kam das Allzeithoch des Edelmetalls von fast 2.060 US-Dollar. Dann ging es wieder bergab und mit dem Wahlsieg von Joe Biden wieder nach oben. Immense Konjunkturpakete stärkten den Goldpreis.





Dies führt zu einer Geldentwertung. Gold und Silber dagegen haben sich als das bessere Wertaufbewahrungsmittel als US-Dollar oder Euro bewährt. In der Zeit von 2000 bis 2021 konnten mit Gold jedenfalls Gewinne von 9,3 Prozent Plus gemacht werden, beim Silber waren es 7,9 Prozent Plus. Da die Niedrigzinspolitik wohl noch Jahre bleiben wird und die Geldmengenvermehrung weitergehen wird, sollte ein Investment in Gold ins Auge gefasst werden. Denn es könnte passieren, dass die Kaufkraft der Fiat-Währungen noch mehr unter die Räder kommt. Wobei mit Gold und Silber nicht nur die Kaufkraft bewahrt werden kann, sondern auch eine reale Wertvermögenssteigerung bewirkt werden kann.

Bei den Gesellschaften, die das Gold im Boden besitzen, überzeugen beispielsweise Bluestone Resources oder Fury Gold Mines.





Das Cerro Blanco-Goldprojekt von Bluestone Resources in Guatemala ist bereits fortgeschritten, wird rund 334.000 Unzen Gold im Jahr liefern und verfügt über niedrige Produktionskosten. Fury Gold Mines hat fünf Projekte im Portfolio. Sie liegen in Quebec (Eau Claire-Projekt, bis zu 15,3 Gramm Gold je Tonne Gestein bei Bohrungen), Nunavut und British Columbia.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Bluestone Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/bluestone-resources-inc/) und Fury Gold Mines (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/).

