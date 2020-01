Gold - Rohstoff, Industriegut, Finanzanlage

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

Preislich hat Gold in den letzten 20 Jahren Höhen und Tiefen erlebt. Wostehen wir heute, lautet die FrageVon 250 US-Dollar je Feinunze Gold im Jahr 2001 bis zum Höchststand vonrund 1.900 US-Dollar je Unze befand sich der Goldpreis auf einerAchterbahnfahrt. Im Jahr 2011 stürzte der Preis des Edelmetalls dann ab.Anders als typische Rohstoffe folgt der Goldpreis nicht nur den Gesetzenvon Angebot und Nachfrage. Denn zum einen ist es ein finanzielles Gut,zum anderen beeinflussen die traditionelle Nachfrage nach Schmuck undauch die industriellen Anwendungen die Preisentwicklung. Zinsbewegungender FED wirken sich aus, ebenso wie wirtschaftliche oder politischeUnsicherheiten.Aus der Historie ist erkennbar, dass Gold besonders dann im Preisgestiegen ist, wenn die Weltwirtschaft arg unter Beschuss war, Anfangder 1980-er Jahre und in den frühen 2000-er Jahren war dies der Fall.Heute könnte noch ein anderer Faktor beeinflussend sein, nämlich, dassder US-Dollar möglicherweise seine Stellung als Reservewährung langsameinbüßt. Dies könnte den Stand des Goldes verstärken. So glauben viele,dass die Tage des US-Dollars als Leitwährung gezählt sind.So sichern viele Zentralbanken ihr Vermögen zunehmend mit Gold ab. Auchprivate Anleger sollten Gold und Aktien von Goldgesellschaften, wie etwavon Osisko Gold Royalties und Treasury Metals nicht vergessen.Osisko Gold Royalties bringt als Royalty-Unternehmen dieDiversifizierung gleich mit. Mit mehr als 135 Positionen aus dem BereichLizenzen, Edelmetallabnahmen und Streams befindet sich Osisko GoldRoyalties auf Erfolgskurs.Treasury Metals besitzt neben seinem Hauptprojekt, derGoliath-Liegenschaft in Ontario, noch sechs weitere Gold- und auchKupferprojekte. Neueste Bohrungen bei Goliath brachten hervorragendeErgebnisse (10, 12 oder 14 Gramm Gold pro Tonne Gestein, sogar 101 GrammGold pro Tonne Gestein).Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko GoldRoyalties(https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/)und Treasury Metals(https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/treasury-metals-inc/).Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren undMitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten könnenund somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf dieÜbersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englischeVersion dieser Nachrichten.Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Formder Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel seiausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung diesesBlogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zubedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestmentsgrundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust deseingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben undQuellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicherInhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotzgrößter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangabenund Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen ausQuellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegsden Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicherUrteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten(so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98),solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotzsorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für dieInhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlichdie jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer derSwiss Resource Capital AG zusätzlich:https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/