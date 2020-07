Gold - Rekordstand beim Edelmetall und Goldminenindex!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Gold steigt auf ein Rekordhoch und treibt die Goldminenaktien kräftig nach oben. Der BANG-Index erreichte inzwischen ein neues Allzeithoch. Der Index besteht aus den vier Edelmetall-Produzenten Barrick Gold, AngloGold Ashanti, Newcrest und Gold Road Resources.

Gold gilt gemeinhin als sicherer Hafen. Mit dem Anstieg der Infektionszahlen sinkt die Hoffnung auf eine rasche konjunkturelle Erholung. Vor allem die Entwicklungen in den USA, treiben dem einen oder anderen Anleger Sorgenfalten auf die Stirn. Hinzu kommen die Spannungen zwischen den USA und China. Die zunehmende Verunsicherung treibt Anleger in sichere Geldanlagen. Anleihen bieten vielerorts jedoch kaum Renditen. Davon profitieren Edelmetalle. Mit 1.940 US-Dollar stieg das gelbe Edelmetall heute auf ein neues Allzeithoch.

Die Minengesellschaften sorgen jedoch ebenfalls für Impulse. AngloGold Ashanti hob heute die Gewinnprognosen für die erste Jahreshälfte an. Gold Road Resources meldete vergangene Woche einen neuen Rekord für Q2. So wurden im zurückliegenden Quartal 71.000 Unzen Gold produziert – bei einer Gewinnmarge von rund 50 Prozent. Für das Gesamtjahr peilen die Australier die Förderung von 285.000 Unzen an. Newcrest veröffentlichte ebenfalls gute Zahlen und erzielte im vergangenen Quartal einen Durchschnittspreis von 1.646 US-Dollar pro Feinunze. Barrick Gold wird am 10. August Einblicke ins Zahlenwerk geben. Angesichts des Goldpreises dürfte der Gewinn ebenfalls gestiegen sein.

Frei von Risiken sind die Minenbetreiber jedoch nicht. In der jüngsten Kursentwicklung steckt die Hoffnung, dass Fördermenge und Gewinn weiterhin überdurchschnittlich stark zulegen. Sinkt der Preis für das Edelmetall, könnten die Minenaktien jedoch unter Druck geraten.

Index-Zertifikat auf den BANG Net Return Index

HVB Open End Index Zertifikat

Basiswert

BANG Net Return Index

ISIN/WKN

HX80WV/DE000HX80WV4

Laufzeit

Open End*

Währung

EUR

Verwaltungsentgelt p. a.

0,50 % p. a.

Briefkurs (Verkaufspreis)

EUR 20,91

* Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rück­zahlungsbetrag zurückzuzahlen. Stand: 27.07.2020, 13:09 Uhr



NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose Cashbuzz-App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen – bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte