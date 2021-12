Gold: Positiver Blick Richtung 2022

von Manfred Ries

Gold (Wochenchart): Die Stabilisierung oberhalb des MA(200) könnte erfolgreich verlaufen.

Von Manfred Ries

Montag, 27. Dezember 2021





Liebe Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen zum ersten Handelstag nach den Weihnachtsfeiertagen! Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Es lohnt zum Jahreswechsel hin einen Blick auf die …

…Rohstoffe! Heute geht es um das Edelmetall Gold. Charttechnisch spricht die Preisstabilisierung oberhalb des MA(200) für wieder aufkeimendes Interesse seitens der Investoren. Als nächster Widerstand gilt es, die Preislinie ~1814 USD zu überwinden. Die wieder stärker nach oben strebende 200-Tagelinie stimmt optimistisch – für Gold, aber auch für die Goldminen-Werte. Steht uns ein Gold-Jahr 2022 ins Haus? Ausschließen will ich es nicht! Die Vorgaben jedenfalls stimmen mich zum Jahreswechsel hin positiv. Ich halte Sie im Rahmen meines kostenlosen Newsletters auf dem Laufenden! Meine positive Erwartungshaltung für 2022 bestätigt grundsätzlich auch der Stochastik-Indikator (im obigen Gold-Wochenchart hinterlegt). Ein Oszillator, der seine Stärke gerade bei Momentum-Strategien innerhalb einer Seitwärtstrendphase ausspielt: eine hochspannende Materie innerhalb der Technischen Analyse! Eines der Themen, auf dich auch des Öfteren innerhalb meines Börsenbriefes Optionsscheine Expert Trader© eingehe.

Zum Hintergrund: Zum einen ist es die Charttechnik, die wieder positiv für Gold stimmt, zum anderen sorgen Inflationsängste weltweit für Unsicherheit unter den Investoren: Augenscheinlich sichere Asset-Klassen (Gold!) sind wieder gefragt.

Wie geht es weiter? Für 2022 erwarte ich weiteres Aufwärtspotenzial beim Gold-Preis! Letztlich aber dürfte das kommende Börsenjahr von der Frage dominiert werden, wie die weltweiten Zentralbanken auf die bereits deutlich hohen Inflationsraten reagieren werden. In den USA etwa liegt die Inflationsrate mit aktuell rund sieben Prozent auf einem 39-Jahres-Hoch; in Deutschland mit rund fünf Prozent auf dem höchsten Stand seit mehr als 28 Jahren. Mit Blick auf die Eurozone liegt dieser Wert zwar knapp darunter, aber doch auf dem höchsten Stand seit dem Beginn der Währungsunion im Jahre 1999. Von steigenden Zinsen in 2022 ist demnach auszugehen. Doch „am für Gold günstigen Umfeld negativer Realzinsen wird das allerdings nichts ändern. Dies spricht für eine wieder stärkere Investmentnachfrage“, heißt es aus dem Hause des Commerzbank Research. Der Gold-Preis am Montag, 27. Dezember 2021 im späten Nachmittagshandel: ~1813 USD (+0,2%).

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenverlauf! Und schöne Urlaubstage, falls zutreffend. Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert – auch im Edelmetall-Sektor!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.