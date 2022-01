Gold – Plötzlich kam dann doch der Ausbruch

Finanztrends Video zu Goldpreis



Was in der vergangenen Woche noch so aussah, als scheitere Gold erneut in der Widerstandszone, konnte zur Wochenmitte zunächst negiert werden. Mit einem kräftigen Kursanstieg wurde diese Zone nach oben überwunden und neues Terrain erschlossen. Allerdings dürfte es schwerfallen, in den Bereich der nächsten Widerstandszone anzusteigen, da die Indikatoren im überkauften Bereich notieren und zum Teil schon Verkaufssignale generiert haben. Somit dürfte die kurzfristige Aufwärtstrendlinie erneut getestet werden.Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.