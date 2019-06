Gold - Der Peiniger der Anleger!

Gold hat uns in den letzten 12 Monaten immer wieder gepeinigt. Es gibt nichts schlimmeres wie, wenn ein Markt sinnlos in einem Bereich hin und her fährt ohne Entscheidungen zu treffen. Sie alle werden wissen wie qualvoll die letzten Monate und sein wie ehrlich Jahre waren. Dies ist ein Zustand, der immer die Gefahr birgt, bei ihnen dem Leser, die Spannung nicht halten zu können. Denn viele unterliegen leider der Illusion, sich von Märkten abwenden zu können, wenn „nichts geht“ und dann rechtzeitig zurückzukehren, wenn der Markt sich dann entsprechend entwickelt. In über 90% der Fälle ist es dann zu spät!

Man muss einem Markt folgen und zwar dauerhaft. Sonst kann sich hier kein Gefühl für die Eigenheiten bilden. Dazu nur als Beispiel der Bitcoin. Wir stiegen bei $3450 ein nahe dem Boden, als die Majorität der Analysten vom Ende des Kryptomarktes schrieben und dessen Abgesang anklingen ließen. Jetzt wo der Markt in der Spitze um bereits knapp 300% gestiegen ist, warten viele immer noch ab und warten zögerlich auf den Einstieg, der längst hätte vollzogen werden können.

Im Gold haben wir am 15.04. den Long Einstieg bei $1292 vorgenommen mit einem Stopp unter der wichtigen Fibonacci Unterstützung bei $1267. Wie Sie auf dem Chart sehen können viel der der Kurs direkt nach unserem Einstieg nochmals ab, der Stopp könnte jedoch um 2$ halten und seitdem hat sich unser Primärszenario in einer klaren Impulsbewegung durchgesetzt.