Gold: Paukenschlag!

Da ist der erhoffte Paukenschlag! Nachdem wir, wie berichtet, am 07.04.17 eine erste Longposition eröffnet hatten ( Gold: Da ist das Kaufsignal! ), kam am gestrigen Handelstag so richtig Kaufdruck auf. Das gelbe Edelmetall zog ausgehend von 1254,60 USD den ganzen Tag über an und beendete den Handel bei 1274 US Dollar deutlich über der 200-Tage Linie (blau). Auch am heutigen Mittwoch notiert Gold bis dato behauptet um den gestrigen Schlußkurs. Wir ziehen deshalb jetzt schon den StopLoss für unsere Position knapp unter das gestrigen Tief auf 1252 US Dollar nach.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.