Gold: Noch keine Entwarnung hier

Nach dem Bruch durch die ansteigende Unterstützung als Verbindung der letzten Tiefs rutschte der Goldpreis zum Start in die neue Woche auf ein Tief bei 1204 US-Dollar ab, erholte sich zwar gestern davon leicht. Jedoch befinden sich die Notierungen weiterhin unter der gebrochenen Unterstützung und zugleich unter den gleitenden Durchschnitten der letzten 20 Tage bei 1237 US-Dollar und letzten 200 Tage bei 1230 US-Dollar. Sollte es dem Goldpreis nicht gelingen, wieder über 1230 US-Dollar anzusteigen und dadurch die Chance zu wahren, auf das vorherige Niveau um 1250 US-Dollar zurückzukehren, könnte die aktuelle Konstellation zu weiteren Abgaben führen, die den Goldpreis bis zum Tief von Dezember letzten Jahres bei 1123 US-Dollar drücken könnten. Unsere letzte Woche vorgestellte Idee, mit der WKN SC3LNY auf einen fallenden Goldpreis zu setzen, befindet sich im Gewinn. Der dazu vorgestellte Mini Future Short notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 8,42 Euro und liegt mit 4,6 Prozent im Plus. Wer in der Erwartung eines fallenden Goldpreises in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann nun durch ein Nachziehen des risikobegrenzenden Stoppkurses diese Position bereits näher am Vorstellungskurs absichern.

Mit einem Mini Future Short (WKN SC3LNY) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Goldpreis ausgehen, mit einem Hebel von 12,6 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt derzeit 5,9 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier über dem im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert bei 1233 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Short ergibt sich zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 7,10 Euro. Nach unten könnte sich für einen fallenden Goldpreis ein Ziel um 1123 US-Dollar ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 6,2 zu 1.

WKN: SC3LNY

Akt. Kurs: 8,42 - 8,43 Euro

Basispreis: 1.314,34 US-Dollar



KO-Schwelle: 1.289,48 US-Dollar



Laufzeit: Open End





Typ: Mini Future Short



Emittent: Société Générale

Basiswert Gold

Kursziel: 16,72 Euro

Kurschance: 98 Prozent

Order über Börse Stuttgart





