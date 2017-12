Gold: Neuer Anlauf in 2018?

Richtig schlecht gelaufen ist das Jahr 2017 nicht für Gold, dasEdelmetall hat zwischenzeitlich zwei Rallys hingelegt und per Saldodeutlich zugelegt. Der große Befreiungsschlag fehlt aber noch – kommtdieser 2018? Rund 10 Prozent Kursgewinn bislang im laufenden Jahr, dasist eine ordentliche Performance – und doch eine kleine Enttäuschung.Denn im Spätsommer sah es zeitweise so aus, als würde noch deutlich mehrdrinsitzen. Doch Gold ist mit dem Ausbruchversuch über die wichtigeMarke bei 1.300 US-Dollar gescheitert. Letztendlich setzt das Edelmetalldamit die mehr als vierjährige Seitwärtsbewegung fort, die eineStabilisierung nach der vorherigen Baisse darstellt. Noch reicht dasUmfeld nicht für den großen Ausbruch.Die Inflation in den Industrieländern hat sich zwar erholt, es gibt aberkeine größere Aufwärtsdynamik. Und zumindest in den USA wird darauf miteinem moderaten Zinserhöhungskurs reagiert, der Gold das Lebenzusätzlich schwer macht. Dennoch sieht die fortschreitende Bodenbildungvon Gold konstruktiv aus und könnte perspektivisch zum Ausbruch führen.Wir erwarten dies vor allem in dem Szenario, indem die zunehmendausgeschöpften Kapazitäten in den Industrieländern zu einem deutlichenAnstieg der Preissteigerungsrate führen. Für 2018 zeichnet sich einsolches Szenario zumindest im Moment noch nicht ab.