Gold - Neue Jahreshochs in Reichweite!

Gold – Nachdem wir heute wieder ein neues Jahreshoch ausbauen konnten, hat sich der Goldpreis bislang erst einmal in eine Zwischenkorrektur verzogen. Wir gehen aber davon aus, dass dies nur eine kurzfristige Konsolidierung, in einer Unterwelle, der primären Erwartung darstellt. Wir rechnen aktuell mit weiteren Hochs im Wochenverlauf. Ebenso ist einzuplanen, dass wir sogar noch diese Woche, eine erneute Nachkaufchance erhalten werden. Ehe final die $1600 in Angriff genommen werden. Sobald sich der nächste Long Einstieg ergibt verschicken wir dies sofort per Kurznachricht als E-Mail an unseren Verteiler.

Wollen Sie beim nächsten Trade dabei sein und selbst unsere Renditen einfahren? Dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de.