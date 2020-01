Gold: Neue Hochs in US-Dollar nur eine Frage der Zeit

Finanztrends Video zu Goldpreis



Nach Ansicht der Experten von Bloomberg Intelligence ist Gold in einen neuen Bullenmarkt eingetreten. Einen ersten Widerstand auf dem Weg nach oben sieht man bei 1.700 USD pro Unze.In US-Dollar habe der Goldpreis 2019 auf dem höchsten Stand seit sechs Jahren beendet und gleichzeitig in anderen Währungen, insbesondere in Euro, neue Höchststände erreicht. Nach Ansicht von Bloomberg Intelligence ist es nur eine Frage der Zeit, bis Gold auch in US-Dollar neue Hochs verzeichnet. Bei 1.400 USD pro Unze sehen die Experten eine gute Unterstützung zu Beginn der 2020er Jahre, da diese bereits fünf Jahre lang gehalten habe. Das Hoch von rund 1.700 USD pro Unze Gold aus dem Jahr 2013 betrachtet man als ersten Widerstand.Vor allem die steigende Volatilität der Aktienmärkte und einen schwächeren US-Dollar sehen die Experten für das nächste Jahrzehnt als Preistreiber für Gold. Es sei es unwahrscheinlich, dass die Volatilität in den nächsten Jahren auf dem aktuell niedrigen Niveau bleiben könne, wovon Gold profitieren werde, so Bloomberg Intelligence. Auch dass der Dollar mit ähnlicher Geschwindigkeit weiter steigt, wie er es seit 2014 getan habe, sei „unwahrscheinlich“, hieß es.Der Goldpreis habe an Stärke gewonnen, seit die US-Notenbank im Dezember 2015 den Leitzins anhob und es werde einen „guten Grund“ brauchen, um diesen Trend zu beenden, so die Analysten weiter. Geringe Aussichten auf eine anhaltende Dollarstärke und minimale Aktienmarktvolatilität führen dazu, dass Bloomberg Intelligence den Ausblick für Gold als positiv erachtet. Im Gegensatz dazu seien die meisten anderen Rohstoffe noch in Bärenmärkten gefangen.Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.