Gold: Neue Einstiegsmarken nach den US-Arbeitsmarktdaten

Jeden ersten Freitag im Monat wartet die Finanzwelt gespannt auf die Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten (NFP-Daten). Häufig entlädt sich diese Spannung bei Datenveröffentlichung, starke Kursbewegung sind entsprechend nahezu garantiert. Heute jubilieren die bullisch eingestellten Marktteilnehmer, denn die Arbeitsmarktdaten fallen erfreulich stark aus. So wurden 266.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschafften, obwohl nur 186.000 erwartet wurden. Diese Stärke pusht den Aktienmarkt und den US-Dollar, während Gold und Euro mächtig unter Druck kamen.

Apropos Gold: die Teilnehmer des CFX Broker-Webinars von letzter Woche kennen den nachfolgenden Chart.





XAUUSD im aktuellen Stunden-Chart – Quelle: CFX TraderPRO



Trotz des deutlichen Kursrückgangs nach den NFP-Daten bewegt sich das glänzende Edelmetall weiterhin zwischen der Buy-Marke (grün-gestrichelte Linie) und der Short-Marke (rot-gestrichelte Linie) – jeweils knapp darüber bzw. darunter liegen meine Einstiegsmarken via Stopp-Orders.





Durch die Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends – mittelfristiger Abwärtstrend beginnend ab dem Hoch Anfang September – kommt nun aber auch eine weitere Long-Einstiegsmöglichkeit in Betracht, und zwar, sobald die rote Abwärtstrendlinie nach oben durchbrochen wird. Dann erwarte ich ein Anlaufen an den Widerstandsbereich um 1.515/520 US-Dollar je Feinunze – wird diese Kursbarriere aus dem Weg geräumt ist ein (weiteres Long-Signal) Erreichen des jüngsten Hochs um 1.550 USD denkbar. Somit bestehen nun drei potenzielle Einstiege. Diese bleiben aktiv, solange sich an der aktuellen Marktlage nichts Grundlegendes ändert.Übrigens: Nächste und übernächste Woche trade ich mit Euch die Dax-Eröffnung (immer Mo bis einschl. Donnerstag ab 9 Uhr) – ihr könnt jederzeit der Vormittagsgruppe beitreten.Allzeit gute Trades wünscht IhnenIhrTill KleinleinOffenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.