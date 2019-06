Gold: Nervöse Zentralbanken als Kurstreiber

Finanztrends Video zu Goldpreis



In den letzten Wochen hat Gold eine deutliche Kurserholung erlebt. Einemögliche Trendwende in der US-Geldpolitik war dabei behilflich undkönnte dem Edelmetall sogar zum Ausbruch verhelfen. Die FED ist nervös.Obwohl der Zinserhöhungskurs im laufenden Zyklus eher moderatausgefallen ist, könnte die Notenbank angesichts der fragilenweltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen damit überzogen und dasRezessionsrisiko für die US-Ökonomie erhöht haben.In den ersten Monaten dieses Jahres hat die FED daher kommunikativzurückgerudert, den Leitzins – nach einer letzten Erhöhung im Dezember2018 – als angemessen bezeichnet und sich damit neutral positioniert.Jüngste Statements deuten nun sogar an, dass bald Zinssenkungen auf dieTagesordnung kommen könnten, wenn sich eine weitereKonjunkturabschwächung abzeichnet. Gold würde davon gleich doppeltprofitieren.Einerseits sinkt die Opportunität für das zinslose Edelmetall,andererseits würde das den US-Dollar schwächen – und ein schwacherDollar ist traditionell ein Kurstreiber für Gold. Das Edelmetall hatsich in Vorfreude auf dieses Szenario wieder an die obere Begrenzung derjahrelangen Seitwärtsbewegung rund um 1.350 US-Dollar herangepirscht.Wenn ein deutlicher Ausbruch über diese Marke gelingt, wäre die nächsteGoldhausse gestartet. Und die nötige Starthilfe könnte tatsächlich vonder US-Notenbank kommen.