Gold-Nachfrage im Goldschmuck- und Industriebereich

Neben der Beobachtung wieviel Gold in ETFs, Zentralbanken oder Barren und Münzen fließt, sind die Schmucknachfrage und die Industrie bedeutsam

Nach der Pandemiekrise hat sich die Goldnachfrage teilweise erholt. Denn das erste Quartal 2020 war, so das World Gold Council, historisch schwach. Im Vergleichszeitraum 2021 ist ein Anstieg von 52 Prozent zu verzeichnen. Hilfreich war dabei sicher auch der im ersten Quartal 2021 gesunkene Goldpreis. Gekauft haben vor allem China und Indien, das Niveau vor Corona ist noch entfernt. Betrachtet man die letzten fünf Jahre, so ist die durchschnittliche Quartalsnachfrage noch nicht erreicht. Andererseits war der Rückgang im ersten Quartal 2021, der aus saisonaler Sicht sowieso stattfindet, viel kleiner als in den letzten Jahren. Bezogen auf den Wert des Goldschmucks lagen Januar bis März 2021 deutlich über dem Durchschnitt der letzten Jahre.

Ein anderer Bereich, der Gold verbraucht, ist die Technologie-Branche. Hier wurde um 11 Prozent mehr im ersten Quartal 2021 nachgefragt als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der Fünfjahres-Durchschnitt liegt bei 80,9 Tonnen Gold. Im ersten Quartal 2021 wurden 81,1 Tonne Gold nachgefragt. Insgesamt setzt sich eine weltweite Erholung fort und Schmuckbranche und Industrie brauchen das Edelmetall wieder vermehrt. Auch wird der sichere Hafen Gold von den Regierungen als wichtig in Sachen Währungsreserven betrachtet. So sollte einem weiteren Anstieg des Goldpreises also nichts im Weg stehen.

Profiteure sind dann die Anleger und die Goldunternehmen wie Fiore Gold oder Karora Resources. Fiore Gold besitzt in Nevada die produzierende Pan-Mine. In der Nähe liegt das zweite Goldprojekt und Fiore Gold erweitert gerade sein Landpaket um eine ehemals produzierende Goldmine in der Nähe. Karora Resources produziert in seinen beiden Goldminen in Westaustralien, Beta Hunt und Higginsville. Der Fokus liegt auf Produktionssteigerung und Kostenverringerung. Das dritte Projekt ist Spargos Reward, der Abbau ist noch für dieses Jahr geplant.

