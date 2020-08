Gold: Morgen kassieren!

Lieber Leser,

Gold dümpelt derzeit in etwa auf dem Rekordniveau von 2.000 Dollar je Unze. Viele Investoren sind davon überzeugt, der Preis würde angesichts der weiterhin schwachen Papiergeldwährungen noch einmal nach oben explodieren. Mittelfristig erwarte ich dies auch – doch schon kurzfristig können Sie kassieren.

Morgen ist der sogenannte Record day für die Aktie von Barrick Gold. Wer den Titel morgen hält, wird am 15. September die Dividende für das zweite Quartal erhalten. Diese Dividende ist sogar noch erhöht werden – um 14 % bzw. 1 Cent ging es für die Quartalsdividende auf 0,08 Dollar aufwärts. Wenn diese Dividende aufrecht erhalten würde, dann würden Investoren bei Barrick Gold immerhin 32 Cent im Jahr kassieren.

Dies entspricht einer Dividendenrendite von 1,11 % und ist im Goldminenbereich fast schon wieder ungewöhnlich. Das Unternehmen ist ein wahres Goldstück.

Barrick Gold: Gewinne explodieren

Die Gewinne explodieren. Das neue Unternehmen – der Zusammenschluss von Barrick Gold und Randgold Ressources – hat im zweiten Quartal einen Umsatz in Höhe von 3,06 Milliarden Dollar geschafft. Im zweiten Quartals des Vorjahres waren dies 2,06 Milliarden Dollar.

Der „bereinigte“ Gewinn ist von 154 Millionen Dollar im 2. Quartal 2019 auf 415 Millionen Dollar gestiegen. Dabei produzierte Barrick Gold mit 1,15 Millionen Unzen sogar etwas weniger als im Jahr zuvor, als es 1,35 Millionen Unzen gewesen sind.

Die Aktie ist analog zum Goldkurs in einer spektakulären Phase. Immerhin konnte das Papier seit Jahresbeginn bereits einen Gewinn von 55,30 % verbuchen. Dies ist auch im Minenbereich zumindest ein gutes Ergebnis.

Wie aber geht es weiter? Am Ende kommt es für Minenwerte auf die Goldkursenwicklung an. Ab einem bestimmten Punkt produzieren die Unternehmen profitabel. Dann werden mittelfristig weitere Vorkommen erschlossen, deren Ausbeutung auf mittlere Sicht andernfalls zu teuer wäre.

Ich gehe davon aus, dass sich die aktuelle Tendenz fortsetzen wird. Die Zinsen der Hauptwährungen der Welt sind niedrig bzw. teils negativ (je nach Betrachtungsweise). Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt zudem beispielsweise immer wieder erkennen, dass sie die Niedrigzinspolitik nicht verändern wird. Auf Jahre hinaus werden die Corona-„Hilfen“ den Währungsraum belasten.

Die Geldmenge steigt bereits beträchtlich, denn die Hilfen werden tatsächlich mit frischem Geld bezahlt. Dieses Geld ist nicht durch irgendeinen Vermögensgegenstand gedeckt, was wiederum die Kaufkraft der und das Vertrauen in die Währung schwächt. Analog dazu schwächt sich der US-Dollar. Die Rekordverschuldung in den USA wird auch in den kommenden Monaten noch steigen. Auch hier gibt es keine Golddeckung, womit die Kaufkraft theoretisch deutlich sinken wird.

Deshalb ist Gold die beste Absicherung – so sehen es auch Zentralbanken. Zentralbanken wiederum treiben den Preis letztlich nach oben. Auf dem aktuellen Niveau jedoch sind bereits einige der großen Minenunternehmen profitabel – wie eben Barrick Gold. Der zweitgrößte Minenproduzent der Welt bleibt attraktiv.





