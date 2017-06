Gold (Monthly) - Der Lackmusstest schlechthin

Gold (Monthly)











































Im Jahresverlauf 2017 hat der Goldpreis bisher per Saldo knapp zweistellig zulegenkönnen. Der Aufwärtsimpuls seit dem zyklischen Tief vom Dezember 2016 bei 1.122 USDsteht nun aber vor einer wichtigen Nagelprobe. Schließlich hat das Edelmetall denseit September 2011 bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 1.290 USD) unmittelbar vorder Brust. Wenngleich die quantitativen Indikatoren freundlich zu interpretieren sind– Stichwort: Bodenbildung im Verlauf des RSI bzw. Aufsetzen des MACD auf seiner Signallinie–, sollten Anleger den Bruch der angeführten Trendlinie abwarten. Da die gesamte Korrekturder letzten Jahre im Erfolgsfall letztlich als Flagge zu interpretieren wäre, kanndie Bedeutung dieser "make or break"-Marke gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.Für ein weiteres Argument sorgt an dieser Stelle, dass ein Anstieg über 1.300 USDauch aus Sicht des Point & Figure-Charts für ein neues Investmentkaufsignal sorgenwürde. Scheitert der Goldpreis indes an dem langfristigen Abwärtstrend, definiertdas Maitief bei 1.214 USD einen ersten und die Kreuzunterstützung aus dem o. g. Dezembertiefund einer internen Trendlinie seit Mai 2013 (siehe Chart; akt. bei 1.104 USD) einenweiteren, sehr wichtigen Rückzugsbereich.