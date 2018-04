Gold (Monthly) - 1.375 USD als Signalgeber

1.375 USD als Signalgeber





In den letzten Tagen hat der Goldpreis wieder zulegen können. Damit rückt das bisherige

Jahreshoch vom Januar bei 1.366 USD bzw. das Hoch vom Juli 2016 bei 1.375 USD wieder

ins Blickfeld. Das bisherige Jahreshoch liefert dabei eine wichtige Steilvorlage,

denn seither verblieben die monatlichen Schwankungen jeweils innerhalb der zu Jahresbeginn

gesetzten Grenzen. D. h. auf Monatsbasis entstehen mehrere „Innenstäbe“. Dieses Phänomen

legt eine prozyklische Positionierung im Ausbruchsfall nahe. Letztlich liegt somit

ein weiteres Mosaiksteinchen vor, welches die Bedeutung der Marke von 1.375 USD als

wichtigen Signalgeber für das Edelmetall unterstreicht. Zur Erinnerung: Oberhalb dieses

Levels wäre die im Kursverlauf eingezeichnete, nicht ganz idealtypische Schulter-Kopf-Schulter-Formation

abgeschlossen, aus Sicht des Point & Figure-Charts entstünde ein neues Investmentkaufsignal

und die beschriebenen „inside candles“ wären nach oben aufgelöst. Gelingt der Befreiungsschlag

definieren die Tiefs bei 1.522/27 USD die nächste Anlaufzone. Um die günstige Ausgangslage

nicht zu gefährden, sollte der Goldpreis nicht mehr unter das Unterstützungskreuz

aus zwei unterschiedlichen Trendlinien sowie der 38-Monats-Linie bei 1.234/18 USD

zurückfallen.





















Gold (Monthly)











































