Gold Marktanalyse vom 22.11.21

Die Chance, die sich Gold erarbeitet hatte, wurde am Freitag zunächst vertan. Die abkippenden Indikatoren deuteten bereits an, dass ein Scheitern in der Widerstandszone möglich wird. Noch besteht eine weitere Chance für das Edelmetall. Diese befindet sich im Bereich der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie.



Sollte sie gehalten werden, ist ein Ausbruch über den Widerstandsbereich nur noch eine Frage der Zeit. In diesem Fall sollte auch das Top vom Sommer kein Problem mehr darstellen. Allerdings deutet die Indikatorenlage, besonders der MACD-Indikator der vor einem Verkaufssignal steht, eher auf eine Korrekturbewegung hin. Diese hat bislang noch nicht begonnen.

